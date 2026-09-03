Cine uruguayo en los barrios: qué películas se podrán ver gratis en Montevideo y la zona metropolitana

Nada entre los dos, la reciente comedia romántica con Natalia Oreiro y Gael García Bernal, y El último viaje a China se integraron al Ciclo de estrenos recientes, que lleva películas uruguayas a los barrios de la zona metropolitana.

La película con Oreiro, que hace un par de semanas bajó de cartel, se vio la semana pasada en la Sala Zitarrosa y comienza su gira por los barrios. Hoy, a las 19.00, estará en la Sala Jorge Lazaroff y mañana, viernes, en La Experimental de Malvín. El viernes 11 estará en el Centro Cultural Parque del Plata; el domingo 13, en el Centro Cultural Artesano de Peñarol, y el viernes 18, en la Casa de la Cultura del Prado. Todas las funciones son gratuitas.

El último viaje a China, el documental sobre China Zorrilla, de Alejandro Maci, estará hoy en la Casa de la Cultura del Prado, a las 19.00. Seguirá después por La Experimental (el 11); la Lazaroff (el 17); Parque del Plata (el 18) y el Artesano (el domingo 20).

En el Centro Cultural Terminal Goes se exhibe, el miércoles 9, Afilo mi gillette, el documental de Los Tontos dirigido por Ignacio Jaunsolo y Juan Meza, y, el miércoles 16, Instinto, de Andrés Varela y Carlos Morelli.

Organizado por la Intendencia de Montevideo, el Ciclo de estrenos recientes incluye 13 ficciones y documentales uruguayos, “que tocan temas como la memoria, la identidad, el vínculo con el territorio, las desigualdades sociales, los procesos creativos y las transformaciones personales”, de acuerdo con la propuesta oficial.