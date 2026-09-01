El festival Llamale H comienza hoy en Montevideo: películas, sedes y cómo ver cortometrajes gratis online

La edición número 21 de Llamale H, el Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género, comienza hoy con una ceremonia de apertura en el Auditorio Nelly Goitiño a las 20.00.

El evento será será conducido por Petru Valensky y participará Josefina González, directora nacional de Diversidad Sexual del MIDES. Luego se proyectará la película Iván & Hadoum.

La curaduria de esta edición está marcada por las identidades trans y la programación se extenderá hasta el 30 de setiembre en Montevideo y distintos departamentos del país, además de ofrecer de manera gratuita cortometrajes a través de la plataforma +Cinemateca.

Los títulos destacados por el festival son Copacabana, 4 de mayo, del director Allan Ribeiro, que tendrá funciones mañana en Life Cinemas y el jueves en Cinemateca; la argentina Cuidadoras, un documental sobre la red de cuidados entre mujeres trans y personas mayores, con funciones el jueves en Cinemateca y el viernes en Life Cinemas; e Intersex: el círculo violeta, de Teresa Matrtino, que se pasará mañana en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño.

Además, se llevarán a cabo actividades especiales y conversatorios. El viernes a las 17.00 en Facultad de Artes, el curador e investigador André Fischer estará a cargo de “Cuerpos inestables: autoría, IA y disidencia en el audiovisual de Brasil”.

A las 19.00 en el Teatro Solís, habrá un conversatorio en el que participarán Benja Runco (Uruguay), Laurent Tropikalia (Argentina) y Linn da Quebrada (Brasil), para intercambiar sobre las identidades trans en el arte y la cultura latinoamericana.

Ambas actividades son con entrada gratuita.

Con más de 20 espacios de exhibición, Llamale H contará con la presencia de referentes regionales.