El prestigioso Festival de Biarritz tendrá a Uruguay como país invitado: habrá películas, libros y música

Uruguay, como país invitado, tendrá una fuerte presencia en el Festival Biarritz América Latina, el más importante de los dedicados al cine y la cultura del continente.

Allí, desde el 26 de setiembre, se verán películas nacionales con presencia de directores, productores y actores; se debatirá, además, sobre literatura y cultura, en un tono que va de la divulgación a lo académico. Entre otros, estarán en Biarritz los escritores Inés Bortagaray y Diego Recoba, el dramaturgo Sergio Blanco, cineastas como César Charlone y productoras como Lucía Gaviglio.

“Uruguay es un país pequeño por sus dimensiones y muy grande por su cultura”, le contó a El País Serge Fohr, presidente del festival. “Lo que queremos presentar es —más allá de intelectuales reconocidos mundialmente como Mario Benedetti, Eduardo Galeano o el imponente Juan Carlos Onetti— la impresionante riqueza cultural actual del país en todas sus dimensiones: cine, literatura, música y teatro”.

Las películas serán uno de los ejes de la programación, con dos ciclos que proponen distintas miradas sobre la producción uruguaya.

Uno estará dedicado a la nueva generación de realizadoras e incluirá la exhibición de Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi; Mi nueva forma de ver, de Lucía Gaviglio y Andrés Varela; Quemadura china, de Verónica Perrotta, y Mamá está acá, de Claudia Abend y Adriana Loeff. Gaviglio y Perrotta estarán presentes en el festival.

El otro ciclo se dedica a la “comedia humanista uruguaya”. Allí se verán Perros, de Gerardo Minutti (con la presencia en Biarritz de uno de sus protagonistas, Néstor Guzzini); El baño del papa, de César Charlone (quien acompañará la función) y Enrique Fernández; Mal día para pescar, presentada por su director, Álvaro Brechner, y Whisky, de Stoll y Rebella, con su productor, Fernando Epstein.

Habrá, además, funciones especiales de los documentales El niño que sueña, de Andrés Varela, sobre Philippe Genty; Ojos bien abiertos, de Gonzalo Arijón, y Los nuevos, la última película de Rodrigo Plá. Los tres directores estarán en las funciones junto con la directora de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, la ACAU, Gisella Previtali.

La música tendrá como protagonista a Florencia Di Concilio, compositora de más de 60 bandas sonoras, quien conversará con el cineasta chileno Diego Céspedes -trabajaron juntos en La misteriosa mirada del flamenco, premiada en Cannes 2025- y con Arijón, para quien compuso varias bandas sonoras.

La literatura y el debate intelectual completarán el programa. Habrá una presentación de la escritora uruguaya radicada en España y ganadora del Premio Planeta Carmen Posadas. Y habrá una mesa que reunirá al novelista Diego Recoba, la poeta Leonor Courtoisie, el dramaturgo Sergio Blanco y la guionista Inés Bortagaray.

Finalmente, se realizará un encuentro académico en el que se abordarán distintos aspectos de la cultura uruguaya. Participarán la historiadora Vania Markarian, la académica Eléonore Wurgler y Enrique Loedel, embajador de Uruguay en Francia.

La mesa será moderada por el uruguayo Denis Merklen, director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de La Sorbonne. En la actividad también estará el diputado Rodrigo Goñi Reyes, presidente de la Cámara de Representantes.

“Uruguay es un país que tiene una relación particular con Francia no solo por sus tres poetas franco-uruguayos (Supervielle, Laforgue y Lautréamont), sino por la antigüedad de sus relaciones diplomáticas bilaterales”, dijo Fohr.

Varias producciones uruguayas han sido premiadas en Biarritz. En 2018, La noche de 12 años, de Brechner, ganó el Premio del Público al Mejor Largometraje y Locura al aire, de Alicia Cano y Leticia Cuba, el del Público al Mejor Documental.

En 2020, Chico ventana también quiere tener un submarino, de Alex Piperno, recibió el prestigioso premio del Sindicato Francés de la Crítica de Cine. Y en 2023, Antes de Madrid, de Nicolás Botana e Ilén Juambeltz, fue mención especial en la categoría cortometraje.

Roxana Blanco, en 2012, ganó fue la Mejor Actriz por La demora, de Rodrigo Plá, y en 2014, Néstor Guzzini, ex aequo, el de Mejor Actor por Mr. Kaplan, de Brechner. Y en 2025, la película inaugural fue Un cabo suelto de Daniel Hendler.

Daniel Hendler en Biarritz 2025 Foto: Tohier Patrick / © Agence.Photomobile/2025

Festival prestigioso

Fundado en 1979, el Festival Biarritz América Latina es considerado un evento de referencia para el cine latinoamericano. Además de las exhibiciones en tres categorías —largometrajes, cortometrajes y documentales— y funciones especiales, “el festival también invita a descubrir la cultura latinoamericana en otras formas, con encuentros literarios, charlas organizadas por el Instituto de Altos Estudios de América Latina), exposiciones y conciertos”, según información oficial.

El otro país invitado este año será Cuba, con un panorama titulado “Noticias de Cuba”. Estarán en Biarritz el escritor Leonardo Padura, quien además es el invitado de honor del festival, y el legendario grupo sonero Septeto Santiaguero.

Aún no se conoce la lista de películas que competirán (solo la inaugural, la mexicana Moscas, que se estrenó en Cinemateca Uruguaya), pero Uruguay tendrá una presencia ilustre, merecida y destacada. La cultura de América Latina, desde Biarritz, nos estará mirando.

