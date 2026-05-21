Estrenos: llega el drama de Natalia Oreiro y Gael García Bernal filmado en Uruguay, una de "Star Wars" y más

Es una semana con variados estrenos en las salas de cine, procedentes de Francia y Bélgica. También hay una argentina filmada en Uruguay y una nueva de terror, como todas las semanas

En definitiva, varios estrenos como para compensar la avalancha que representa el estreno de una nueva de la saga Star Wars.

La de Star Wars es The Mandalorian and Grogu, que traspasa la serie que comenzó en la plataforma Disney+ a la gran pantalla. Esta aventura intergaláctica con Pedro Pascal y Sigourney Weaver, y voces de Jeremy Allen White y Martin Scorsese, dirigida por Jon Favreau, es la primera película del universo Star Wars que llega al cine en siete años.

Entre los títulos de estreno que llegan este jueves también se encuentra Los músicos de Grégory Magne, una comedia dramática amable y bien francesa sobre una heredera que quiere cumplir el sueño de su padre de reunir cuatro Stradivarius en un mismo escenario, para un concierto único. Pero no va a ser fácil porque los músicos tienen sus egos, sus problemas y el compositor no está tan convencido de que sea una buena idea. Con Valérie Donzelli y Frédéric Pierrot.

“Quise crear una experiencia íntima y sensorial, que celebre el acto de crear en conjunto y el placer de volver a encontrarnos en una sala de cine”, dijo el director.

Llega también, Nada entre los dos, la nueva comedia romántica del argentino Juan Taratuto (Me casé con un boludo). Acá Natalia Oreiro y Gael García Bernal, son dos empleados de la misma empresa que van a dar a una reunión de emergencia en una playa de México, que fue filmada, en realidad, en Uruguay.

Gael García Bernal y Natalia Oreiro en "Nada entre los dos". Foto: Archivo.

Ambos tienen sus propias historias en casa (incluyendo matrimonios estancados e hijos adolescentes) pero eso no frena el impulso romántico.

Cinemateca Uruguaya estrena Por el bien de Adam drama franco-belga sobre niño que llega desnutrido a un hospital. “Entre la burocracia y la desesperación, entre los que aplican el reglamento a rajatabla y los que piensan que para hacer lo que conviene hacer sería mejor saltárselo, esta película construye su mayor virtud, que es prescindir de las grandes declaraciones morales y mostrar un drama en acción”, dice el boletín de Cinemateca Uruguaya. Dirige Laura Wandel.

Y también se estrena la de terror El pasajero del diablo. La dirige André Øvredal y la trama anuncia: "Tras presenciar un terrible accidente en la autopista, una joven pareja pronto se da cuenta de que no salieron ilesos del lugar del siniestro, pues una presencia demoníaca llamada el Pasajero, que no se detendrá hasta atraparlos a ambos, convierte su aventura en la carretera en una pesadilla".