"Star Wars: The Mandalorian and Grogu" en cines, Cumbia Club en el Antel Arena y más actividades para la semana

La semana cultural ofrecerá una agenda cargada de estrenos, conciertos, obras de teatro y novedades en plataformas. Entre el lunes 18 y el sábado 23 de mayo, Montevideo recibirá propuestas para todos los gustos: desde la llegada de una nueva película del universo Star Wars hasta el regreso de clásicos del cine, espectáculos musicales, comedia y una esperada ópera en el Teatro Solís.

En la cartelera local habrá lugar para figuras internacionales y artistas uruguayos. Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan uno de los estrenos más interesantes de la semana, mientras que Pedro Pascal encabezará la nueva aventura cinematográfica de The Mandalorian. También habrá visitas argentinas destacadas en el teatro y la música, además de una nueva edición de El Club de la Cumbia en el Antel Arena.

Las plataformas de streaming, además, renovarán sus catálogos con series, documentales y películas, en una semana que combina grandes producciones, propuestas independientes y actividades para distintos públicos.

A continuación, una guía con algunas de las principales opciones culturales para los próximos días.

Lo nuevo de "Star Wars", un estreno de Natalia Oreiro y más

La cartelera de cines se renovará esta semana con estrenos esperados y un clásico que vuelve a la pantalla. Entre las novedades, el jueves llega lo nuevo de Natalia Oreiro y Gael García Bernál, Nada entre los dos que dirige Juan Taratuto (el de Un novio para mi mujer) y se filmó en parte en Uruguay. También Star Wars: The Mandalorian and Grogu que dirige Jon Favreau y protagoniza Pedro Pascal como el conocido cazarecompensas; y la de terror El pasajero del diablo de André Øvredal. Además, el martes en el ciclo Clásicos del Movie Punta Carretas se proyecta la monumental Lo que el viento se llevó de Victor Fleming.

"Fidelio", la única ópera de Beethoven, llega al Teatro Solís

El compositor alemán Ludwig van Beethoven escribió 67 obras musicales y pasó a la historia por sus sonatas, conciertos y sinfonías. Sin embargo, compuso una sola ópera: Fidelio, que abrirá la temporada lírica 2026 del Teatro Solís. La obra, compuesta en 1805 y revisada hasta 1814, se estrena este jueves y es uno de los títulos más singulares del repertorio de Beethoven: una ópera que habla de libertad, justicia y resistencia. Se centra en las peripecias de Leonora (Sabina Cvilak) que se disfraza de hombre, Fidelio, para rescatar a su esposo Florestán (Eric Herrero) que es un prisionero político.

Arturo Puig, Darío Orsi y más para ver en teatro

La semana teatral tiene varias novedades. El viernes a El Galpón, llega el gran actor argentino Arturo Puig con Buenas Palabras, antología compuesta por poemas, canciones, cuentos y fragmentos teatrales que marcaron su vida y su carrera. También de Argentina, pero el sábado se presenta el standapero Darío Orsi con su show Hasta las manos en Cerrito 475. Además, el viernes, Danilo Mazzo hace su show de comedia en La Vieja Farmacia Solis, a Terminal Goes llega la comedia Sentido Común, y Agustín Camacho estrena el unipersonal El Bataráz de Rosencoff en el Florencio Sánchez.

Cumbia Club en el Antel Arena y más conciertos

La agenda musical de esta semana ofrecerá conciertos para todos los gustos. Este martes, la tercera Cumbre Flamenca presentará una nueva función de Tablao flamenco en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. El miércoles y jueves, el argentino Zambayonny actuará en Sociedad Urbana Villa Dolores, mientras que el viernes se presentará en Pueblo Narakan. Los planes musicales continuarán el jueves, cuando el exguitarrista de Guns N’ Roses, Gilby Clarke, actúe en Live Era. Esa noche, además, FUSA presentará su primer show individual en Inmigrantes.

El viernes, además, el argentino C.R.O. ofrecerá canciones de Otra vez en tus ruinas en Sala del Museo, mientras que Los Nuevos Creyentes se presentará en Sociedad Urbana Villa Dolores. Más adelante, el sábado y domingo, Encanto al Alma presentará el espectáculo En busca del Dragón Azul en la Sala Zitarrosa. El sábado, además, El Club de la Cumbia ofrecerá un show bailable con invitados sorpresa en el Antel Arena.

"Carísima" en Netflix, la docuserie sobre Kylie Minogue y más

Es otra semana cargada de estrenos. A Netflix, el miércoles llega la serie argentina Carísima; y la docuserie Kylie sobre la cantante australiana. El jueves se estrena The Boroughs: Jubilación rebelde que protagonizan Alfred Molina y Geena Davis.

Y el viernes, la comedia Las damas primero, con Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike y Emily Mortimer. En Prime Video, el miércoles se estrena la película Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra fantasma con John Krasinsk; y el viernes la segunda temporada de Barrabrava, con Gastón Pauls y Matías Mayer, y la comedia Aída y vuelta con Carmen Machi y Paco León.