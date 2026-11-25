¿Cuál es más famosa? Y si Marilyn Monroe es la sucesora de la Mona Lisa, ¿Andy Warhol sería el Leonardo da Vinci contemporáneo? Esas preguntas quedan en el aire ya que un retrato de la sufrida actriz realizado en 1964 por el rey del arte pop alcanzó el récord en subastas para una obra del siglo XX.

Vendida en Christie’s de Nueva York por 195 millones de dólares, “Shot Sage Blue Marilyn” superó los 179,3 pagados en 2015 por “Las mujeres de Argel”, de Pablo Picasso. Y quedó en el segundo puesto de las obras subastadas de cualquier época, detrás de “Salvator Mundi”, atribuida a Da Vinci que recaudó 450.3 millones de dólares en 2017.

Según la publicación Artnews la Marylin de Warhol la compró el galerista Larry Gagosian, presente en el lugar. “Desde los albores de la humanidad, pocas obras de arte llegaron verdaderamente al nivel de obra maestra, una imagen intocable que trasciende el tiempo y el lugar, un ícono visual que se cierne más grande que el artista y su momento de creación”, señala Christie’s. “A través de Andy Warhol, Marilyn es tanto el epítome del Sueño Americano como una imagen universalmente reconocida grabada en la conciencia colectiva: la Mona Lisa moderna”.

Según Alex Rotter, presidente de arte de los siglos XX y XXI en Christie’s, esta obra “encapsula optimismo, fragilidad, celebridad e iconografía, todo a la vez”. “Junto al “Nacimiento de Venus” de Botticelli, la “Mona Lisa” de Da Vinci y “Las señoritas de Avignon” de Picasso, agrega, Marilyn de Warhol es categóricamente una de las mejores pinturas de todos los tiempos”.

El Mercurio/GDA.