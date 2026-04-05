¿Qué hacer para adquirir una famosa pintura de Picasso valorada en un millón de euros por solo 100 euros?

Personas de algo más de medio centenar de países han comprado hasta la fecha alguno de los 120.000 boletos con un precio de 100 euros de la lotería organizada en Francia para ganar un cuadro de Pablo Picasso, valorado en un millón de euros y cuyos beneficios irán destinados a la investigación del Alzheimer.

“La idea es brillante y como todas las ideas brillantes es simple: una tómbola planetaria con un premio único. Y ese premio es un Picasso auténtico”, celebró en declaraciones el doctor Olivier de Ladoucette, presidente de la Fondation Recherche Alzheimer, que será la organización beneficiaria de esta iniciativa.

La obra en cuestión es un guache sobre papel que retrata a Dora Maar, titulado simplemente ‘Tête de femme’ y pintado en 1941 por el genio malagueño. “Es ella la que le dio la idea de pintar el Guernica y en él reencontramos un poco los colores del famoso cuadro de Picasso”, explicó Ladoucette, en referencia a las tonalidades blancas, negras y grises de la obra.

Se sorteará el 14 de abril a las 18 horas (16 GMT), en la casa de subastas Christie’s en París, y buena parte de los boletos ya tienen propietario. ‘Tête de femme’ procede de la colección de Opera Gallery, que tiene galerías de arte en todo el mundo, y la de este año es la tercera edición de la lotería, que se viene realizando siempre con el mismo concepto -la posibilidad de ganar un Picasso por 100 euros.

EFE