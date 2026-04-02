Semana Santa: descubrí en qué localidad española está el mantel de la última cena de Jesús y cómo llegó ahí

Una catedral, una ciudad amurallada y una reliquia de las más importantes de la cristiandad. La localidad de Coria, al nordeste de la Provincia de Cáceres, Extremadura (España), lo ofrece todo. Y la Catedral de Santa María de la Asunción guarda en una urna de plata, protegida por un cubo de vidrio, el mantel de la última cena.

Para los incrédulos será un antiquísimo trozo de lino que atesora más de 2.000 años y mide 4,32 m de largo por 92 cm de ancho. Sin embargo, para los cristianos, es una tela sagrada que estuvo en contacto con Jesús.

Coria alberga a uno de los obispados más antiguos de España y eso explica por qué allí se enterró un arca con reliquias que procuraban conservarse durante la invasión musulmana. La documentación da cuenta que el Santo Mantel permaneció oculto junto a otros tesoros —una espina de la corona de Cristo y un trozo de la cruz que cargó— más de 400 años y se descubrió durante obras de remodelación en la Catedral Vieja.

En el año 1404, Benedicto XIII reconoció en una bula papal que en la Catedral de Coria se conservan varias reliquias de los últimos días de la vida de Jesús.

A partir de su descubrimiento, el Sagrado Mantel comenzó a exhibirse, incluso se mostraba en el Balcón de las reliquias en una ceremonia que se bautizó como el famoso “Besa mantel”.

“Hasta el año 1791, el obispo lo presentaba al pueblo cada 3 de mayo en la Festividad de la Santa Cruz. Acudían peregrinos de todas partes de la provincia, de España y también vecinos de Portugal”, contó Fernando García de Rittis, párroco uruguayo que acompañó la Peregrinación por los Santuarios Marianos, organizada por Rosario Bianco Burgos (pionera en turismo religioso en Uruguay, creadora de La noche de los templos) y Santos Ortega Gómez, guía especializado de la agencia Peregrino Travel (España).

Catedral de Coria. Silvana Nicola

En su momento, el inusitado fervor que inspiró el mantel atrajo a oleadas de fieles y curiosos.

“Se abalanzaban sobre la tela para tocarla o besarla y las aglomeraciones dieron paso a desórdenes. El lienzo incluso sufrió cortes y esto obligó a las autoridades eclesiásticas a resguardarlo”, detalló Ortega Gómez.

Pese a que al Mantel Sagrado se le atribuían milagros relacionados con fenómenos atmosféricos (sequías o inundaciones), la suspensión de su adoración hizo que la reliquia cayera casi en el olvido.

Así se exhibe el Sagrado Mantel de la última cena, en una urna de plata, protegido por un cubo de vidrio. Silvana Nicola

Los estudios sobre el Santo Mantel

A partir 1960 la memoria colectiva de la reliquia comenzó a recuperarse. Su existencia interesó John Jackson, sindonólogo y director del Centro Sábana Santa de Turín (Turin Shroud Center) de la Universidad de Colorado, que viajó a analizarla. Jackson integró el selecto grupo de 30 expertos que estudió la Sábana Santa —que envolvió el cuerpo de Cristo— y concluyó que ambas telas tienen la misma antigüedad y presentan parecido en sus tramas.

En 2006 Coria recibió a un equipo de científicos con instrumentos científicos cedidos por la NASA para estudiar el lienzo. La hipótesis es que mantel y Sudario estuvieron juntos, uno sobre otro, en la última Cena y fueron testigos de una de las noches más importantes de la cristiandad.

La literatura también contribuyó a “poner de moda a la reliquia”. El sacerdote Jesús Sánchez Adalid, con su novela El alma de la ciudad (2007), vendió más de 500.000 ejemplares y repasó su historia.

Hoy Coria está en la ruta de peregrinos que no pierden la oportunidad de visitarla. Acceder al Conjunto catedralicio (templo, coro, claustro, torre y museo) y ostensión del Sagrado Mantel requiere abonar 12 euros de entrada, aunque hay paquetes según edad (niños y mayores de 65) y también grupos de visitantes (10 personas).

Muralla de Coria, casco histórico. Silvana Nicola

Una catedral y un conjunto histórico que data del Siglo I

"La catedral es un símbolo capital de la Historia del Arte en Extremadura, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional, el 6 de junio de 1931”, detalló Ortega Gómez.

El guía sugirió visitar y recorrer el conjunto con tiempo. “Es un grandioso templo gótico-plateresco con añadidos barrocos, muestra una interesante superposición de estilos. Se erige en lo que fue el lienzo meridional de la antigua Muralla Romana, sobre los restos de las primitivas basílicas visigoda y románica y deslumbra en su interior”, concluyó.

La catedral de Coria y qué son las reliquias religiosas

"Una reliquia religiosa es un resto físico (cuerpo) o un objeto personal de un santo, mártir o figura sagrada. Para los fieles, simbolizan algo tangible hacia lo divino. Los restos (en latín reliquiae) pueden ser de tres grados” explicó Rosario Bianco Burgos. Partes del cuerpo del santo o beato (huesos, sangre, carne), son de primer grado. Los objetos que pertenecieron o fueron usados por el santo (ropa, herramientas, libros), son de segundo; y los objetos que han tocado una reliquia de primer o segundo grado son de tercero. “Generalmente las reliquias se veneran para honrar a santos y beatos, recordarlos y pedir su interseción ante Dios”, dijo.

En cuanto al Sagrado Mantel, hay dos retazos de la tela que podrían pertenecer al mantel original. Uno está en Viena y otro en Gladbach (Alemania) que se ha dividido y se exhibe una parte en el monasterio de las Clarisas de Monforte de Lemos (Lugo).

Silvana Nicola