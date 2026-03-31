Tacuarembó en Semana de Turismo: tres propuestas para descubrir el norte con historia y paisajes
Vuelos panorámicos, astroturismo y viajes en tren forman parte de la oferta en Tacuarembó para Semana de Turismo. Tres opciones con experiencias para descubrir el destino.
Durante la Semana de Turismo, Tacuarembó ofrece distintas propuestas para quienes buscan una escapada con experiencias poco habituales.
Desde el aire, bajo el cielo nocturno o a través del tren, el departamento propone formas diversas de recorrer y redescubrir el norte del país.
Una de las opciones es vivir el turismo desde el cielo con los vuelos especiales del Aero Club de Tacuarembó. La propuesta invita a cerrar la semana con vistas panorámicas de cerros, campos y la ciudad desde las alturas, en una experiencia que combina paisaje y emoción. Las reservas se realizan a través de los teléfonos 091 000 868 y 099 834 050.
Otra alternativa es sumarse a una experiencia de astroturismo y astrofotografía en Valle Edén. Durante la actividad, se puede observar la Luna a través de telescopios, conocer sus cráteres y características, y aprender a identificar constelaciones y planetas con la guía de especialistas.
Además, la actividad incluye la posibilidad de capturar una fotografía de la Luna con el celular. Los cupos son limitados y las reservas se gestionan por WhatsApp al 092 482 765.
Para quienes prefieren una experiencia diurna y en movimiento, el servicio de línea de AFE entre Tacuarembó y Rivera acerca una forma distinta de recorrer el territorio. El tren funciona los lunes y miércoles, con salida a las 07:00 y regreso a las 16:15, en un trayecto que combina historia, paisaje y tradición.
Con estas tres propuestas, Tacuarembó suma alternativas que invitan a explorar el destino desde diferentes perspectivas, en una de las semanas más elegidas para viajar dentro del país.
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