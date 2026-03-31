Tacuarembó en Semana de Turismo: tres propuestas para descubrir el norte con historia y paisajes

Durante la Semana de Turismo, Tacuarembó ofrece distintas propuestas para quienes buscan una escapada con experiencias poco habituales.

Desde el aire, bajo el cielo nocturno o a través del tren, el departamento propone formas diversas de recorrer y redescubrir el norte del país.

Una de las opciones es vivir el turismo desde el cielo con los vuelos especiales del Aero Club de Tacuarembó. La propuesta invita a cerrar la semana con vistas panorámicas de cerros, campos y la ciudad desde las alturas, en una experiencia que combina paisaje y emoción. Las reservas se realizan a través de los teléfonos 091 000 868 y 099 834 050.

Otra alternativa es sumarse a una experiencia de astroturismo y astrofotografía en Valle Edén. Durante la actividad, se puede observar la Luna a través de telescopios, conocer sus cráteres y características, y aprender a identificar constelaciones y planetas con la guía de especialistas.

Además, la actividad incluye la posibilidad de capturar una fotografía de la Luna con el celular. Los cupos son limitados y las reservas se gestionan por WhatsApp al 092 482 765.

Para quienes prefieren una experiencia diurna y en movimiento, el servicio de línea de AFE entre Tacuarembó y Rivera acerca una forma distinta de recorrer el territorio. El tren funciona los lunes y miércoles, con salida a las 07:00 y regreso a las 16:15, en un trayecto que combina historia, paisaje y tradición.

Con estas tres propuestas, Tacuarembó suma alternativas que invitan a explorar el destino desde diferentes perspectivas, en una de las semanas más elegidas para viajar dentro del país.