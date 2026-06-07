La reveladora mirada de Marilyn Monroe sobre las dos únicas cosas que transforman el destino de una mujer

Marilyn Monroe dejó una frase que funciona como brújula íntima y manifiesto público: "Creo que el amor y el trabajo son las únicas cosas que realmente nos suceden". Dicho por la mujer que encarnó el mito de la sensualidad del siglo XX, el mensaje es más que una ocurrencia ingeniosa: es la declaración de alguien que supo lo que significaba no tener ni amor estable ni trabajo propio, y que peleó, contra el sistema, para conseguir ambas cosas.

La frase se completa con otras citas atribuidas a la actriz, en una idea aún más contundente: "El amor y el trabajo son las únicas dos cosas reales en nuestra vida. El trabajo es en sí mismo una forma de amor". Este enunciado abrió una puerta durante ese contexto histórico: la de una mujer que pensaba su destino en clave de autonomía y dignidad, más que de belleza superficial.

La historia de Marilyn Monroe que explican su visión del amor y el trabajo

Monroe nació como Norma Jeane Mortenson y atravesó una infancia marcada por hogares de acogida, inestabilidad y ausencia de una familia consolidada. El amor, tal como lo evocaba en su adultez, no era un punto de partida, sino una carencia. Al mismo tiempo, su entrada al cine no se redujo al salto al estrellato, sino a la posibilidad de construir una identidad y una seguridad económica que nunca había conocido. Esa biografía da espesor a la frase: para ella, trabajo y amor eran conquistas, no privilegios dados por sentado.

Mientras Hollywood la consagraba como sex symbol, Monroe se obsesionaba con otra cosa: aprender a actuar, estudiar, ganarse el derecho a papeles más complejos. Toda su vida se encontró en la lucha por ser tomada en serio como intérprete, más allá del personaje de “rubia tonta” que le asignaban los estudios. En ese contexto, que dijera que el trabajo es “una forma de amor” revela la dimensión afectiva que le daba a su oficio: no solo era un sueldo, era un lugar en el mundo.

Amor, trabajo y la trampa del mito rubio

En los años 50, la industria del cine moldeó imágenes de feminidad “aceptable”: la esposa perfecta, la chica ingenua y el sex symbol. Marilyn encarnó este último arquetipo mejor que nadie, y al mismo tiempo lo usó como arma de doble filo: se dejaba mirar, pero también exageraba ese rol para poner en evidencia sus límites.

Hoy, esa tensión se entiende como una forma temprana de disputa por el control de la propia imagen. Su figura fue utilizada para promover una belleza hiperfemenina al servicio de la mirada masculina, pero ella supo apropiarse de ese rol para negociar mejores contratos, crear su propia productora y exigir papeles con mayor profundidad.

Marilyn Monroe Foto: Archivo

Esa puja dialoga directamente con la cita sobre el amor y el trabajo: Monroe entendía que, sin independencia económica y sin poder de decisión sobre su carrera, cualquier romance podía derivar en una relación de dependencia. De ahí su insistencia en no ser una “mujer mantenida” y en reivindicar el orgullo por ganarse la vida por sí misma.

Lo que su reflexión nos dice hoy: belleza, exposición y derecho a elegir

Leída desde el presente, la idea de que el amor y el trabajo son “lo único que realmente nos sucede” puede funcionar como guía en un tiempo atravesado por la hiperexposición y la estética de filtro. La historia de Marilyn recuerda que la belleza sin proyecto y sin vínculos sanos puede ser tan frágil como un foco de estudio: brilla un rato, pero no sostiene una vida entera.

En un contexto donde la “marca personal” se ha convertido en mandato, su trayectoria funciona como advertencia y como inspiración. Advertencia, porque muestra cómo un sistema puede explotar una imagen hasta vaciarla de humanidad. Inspiración, porque, pese a todo, ella intentó reapropiarse de su cuerpo, su carrera y sus relaciones, buscando contratos más justos, exigiendo respeto profesional y defendiendo su derecho a amar sin quedar reducida a objeto.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.