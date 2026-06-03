¿Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años? Una declaración de su hijo tomó por sorpresa a todo Hollywood

El nombre de Clint Eastwood volvió a recorrer medios de todo el mundo en las últimas horas por una noticia que aseguraba que el actor y director estadounidense se había retirado definitivamente del cine. El anuncio, por supuesto, generó sorpresa en Hollywood. Sin embargo, la información surge de una interpretación errónea que se fue reproduciendo de medio en medio hasta transformarse en un supuesto anuncio que nunca existió.

La confusión comenzó después de que el domingo Eastwood cumpliera 96 años. En el marco de esa efeméride, varios portales retomaron una publicación francesa que atribuía a Kyle Eastwood, hijo del cineasta, una supuesta confirmación del retiro de su padre.

Sin embargo, Kyle nunca realizó una entrevista reciente para anunciar el final de la carrera de Eastwood. La frase que dio origen a la versión apareció en una crónica publicada por el canal regional France 3 tras un evento celebrado el 20 de noviembre de 2025 en la ciudad francesa de Amiens.

Aquella noche, Kyle Eastwood presentó junto a su quinteto de jazz un espectáculo centrado en la música de las películas de su padre, como Gran Torino (2008), una de las obras más emblemáticas de Clint Eastwood. Durante la actividad el músico recordó su experiencia trabajando con él en distintas producciones.

Según la crónica de la periodista Claire-Marine Selles, Kyle comentó: “Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años. Pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en varias películas”.

La declaración, realizada en ese contexto y sin mayores precisiones, fue reinterpretada meses después como una confirmación formal de retiro. Con el paso de las horas, numerosos medios reprodujeron la información sin revisar la fuente original y terminaron presentándola como un anuncio oficial.

Nicholas Hoult y Clint Eastwood en "Jurado #2"

Lo cierto es que Clint Eastwood no realizó ninguna declaración pública reciente sobre un eventual retiro. Tampoco existe un comunicado de su entorno ni de los estudios con los que trabaja que confirme el cierre de su carrera.

La última película dirigida por Eastwood fue Jurado N.º 2, estrenada en 2024. Desde entonces no ha anunciado nuevos proyectos, aunque tampoco ha comunicado que haya decidido abandonar definitivamente la actividad cinematográfica.

A lo largo de más de siete décadas, Eastwood construyó una de las trayectorias más influyentes de Hollywood. Alcanzó fama internacional gracias a los westerns dirigidos por Sergio Leone y más tarde consolidó una carrera como realizador que incluyó títulos como Sin perdón, Los puentes de Madison, Mystic River, Million Dollar Baby, Cartas desde Iwo Jima, Gran Torino y El francotirador.

Por ahora, la única certeza es que no existe ninguna confirmación oficial sobre su retiro. Por lo tanto, la noticia que circula desde hace días se apoya en una frase pronunciada por su hijo durante una actividad en Francia y no en una declaración pública del propio Eastwood.