George Lucas, el cineasta que creó una "galaxia muy lejana" y hoy factura millones gracias a un acuerdo arriesgado

Cuando el director de cine George Lucas aceptó cobrar menos dinero por Star Wars a cambio de quedarse con los derechos del merchandising y el control sobre las secuelas, pocos imaginaron que esa decisión terminaría convirtiéndose en una de las apuestas más rentables de la historia de Hollywood. Décadas después, el creador de la saga construyó un imperio empresarial que elevó su fortuna a unos US$ 5.200 millones, según la revista Forbes.

El pasado 4 de mayo, los fanáticos celebraron el Día Internacional de Star Wars, una fecha que cada año renueva el entusiasmo por los personajes del universo de los Jedi, sus películas y toda clase de productos asociados a la popular franquicia.

Nacido en 1944 en Modesto, California, Lucas descubrió desde joven su afición por las películas y estudió cinematografía en la Universidad del Sur de California (USC), donde conoció a dos amigos que también se convirtieron en exitosos referentes de Hollywood como Francis Ford Coppola y Steven Spielberg.

Tras debutar en 1973 con la película American Graffiti, cuatro años después estrenó el proyecto que cambiaría para siempre su carrera y sus finanzas: Star Wars.

Apuesta arriesgada

El gran punto de inflexión llegó cuando negoció con 20th Century Fox. Lucas acordó con el estudio rebajarse significativamente el sueldo -de US$ 500.000 a solo US$ 150.000- a cambio de quedarse con el 100% de las derechos de comercialización del merchandising y el control creativo total sobre las secuelas de la cinta, dos exigencias que Fox consideró poco relevantes en ese momento.

Esa apuesta transformó el negocio del cine. El éxito de la cinta en los cines alrededor del mundo -con ingresos globales por US$ 775 millones- se trasladó a las góndolas. Lucas comenzó a facturar millones con la venta de juguetes, camisetas y loncheras, un modelo comercial que con los años replicarían las grandes franquicias de entretenimiento.

Fanáticos de "Star Wars". AXEL HEIMKEN

Así, la saga espacial se convirtió en una máquina de ingresos y consolidó a Lucas como uno de los empresarios más exitosos de Hollywood. Además, esos recursos le permitieron financiar de forma independiente El imperio contraataca (1981) y expandir Lucasfilm, la productora fundada en 1971 que también desarrolló la franquicia Indiana Jones.

El espíritu emprendedor de Lucas lo llevó además a embarcarse en nuevos proyectos empresariales. En 1975 creó Industrial Light & Magic (ILM), la firma de efectos especiales que revolucionó las producciones de Hollywood, y Skywalker Sound, enfocada en diseño de sonido para cine y televisión. Más adelante, en 1983, fundó THX, dedicada al desarrollo de estándares de calidad audiovisual en cines. Durante esa etapa también inició una división de animación dentro de Lucasfilm que más tarde se convertiría Pixar, el estudio detrás de éxitos como Toy Story, Up y Cars.

Lejos de los sets

En 2012, Lucas entendió que era momento de dejar la dirección diaria de la empresa y la vendió a Disney por US$ 4.050 millones, una operación que consolidó definitivamente su patrimonio.

El cineasta admitió en los últimos años que esperaba que su visión sobre Star Wars continuara más allá del cambio de mando, algo que -según dijo- no ocurrió. «Empezaron con otras películas después de que vendí la compañía y se perdieron muchas de esas ideas que estaban ahí. Pero así son las cosas», comentó en una entrevista reciente.

A sus 82 años, Lucas dedica buena parte de su tiempo y dinero a proyectos personales, como el Museo Lucas de Arte Narrativo, un espacio que albergará más de 40.000 obras y que abrirá sus puertas en Los Ángeles en setiembre de este año, y su fundación benéfica. También administra un portafolio de bienes raíces, con el Rancho Skywalker, como su principal propiedad, y realiza inversiones en empresas como Starbucks y su propio viñedo, Skywalker Vineyards.

Billionaire George Lucas, filmmaker and founder of Lucasfilm Ltd., speaks during the opening ceremony of the company's Sandcrawler building, home to Lucasfilm's Singapore unit, in Singapore, on Thursday, Jan. 16, 2014. Lucasfilm Singapore, which is working on movies including Transformers 4 and Avengers 2, is expanding as it increases its workforce in the city-state, the only location outside the U.S. where the San Francisco-based company has a regional headquarters, it said. Photographer: Nicky Loh/Bloomberg via Getty Images Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

Aunque hoy está alejado de los sets, Lucas sigue siendo una referencia empresarial para Hollywood. Su legado no fue solo crear una de las sagas más exitosas de la historia del cine, sino entender antes que nadie que el verdadero negocio del entretenimiento moderno estaba en construir y explotar propiedad intelectual a escala global.