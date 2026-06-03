Contralmirante que optó por Cardama defendió su decisión: “Cumplía con los requisitos que la Armada necesitaba”

La investigadora sobre la compra de las patrullas oceánicas por parte del anterior gobierno sigue siendo indagada en la comisión bicameral especial que tuvo una nueva sesión este lunes, instancia en la que comparecieron ante los legisladores del oficialismo y la oposición los contralmirantes Héctor Magliocca —quien votó a favor de la compra a Cardama durante el período pasado— y Gustavo Luciani, uno de los oficiales de la Armada Nacional que se abstuvo de opinar sobre cuál era la mejor opción para la compra de las patrullas oceánicas entre los astilleros que había como opciones.

Frente a la consulta sobre por qué recomendó Cardama, Magliocca recordó que el proceso viene de muchos años atrás, “por lo menos 15”, y que él se encargó de asesorar —junto a los otros seis contralmirantes— al comandante en Jefe de la Armada en ese entonces, Jorge Wilson, sobre dos astilleros en particular: Cardama y Cotecmar.

En esta línea, Magliocca dijo que su opinión se basó en que se habían establecido tres requisitos excluyentes que habían sido trasladados a los astilleros: un peso de 1.700 toneladas, que el buque contara con cubierta para helicópteros y un hangar.

“Ambos astilleros cumplían con las tres características que la Armada había definido en su momento como excluyentes para que el buque pudiera ser elegido. Tras recibir la información técnica del comandante, los buques de Cardama y de Cotecmar —que son los que yo recomendé—, cumplían con los requisitos que la Armada necesitaba en su momento”, comenzó Magliocca ensu intervención.

En línea, el excontralmirante informó que en lo previo a la recomendación, a partir de notas de prensa y de anuncios hechos por el propio gobierno, ya se había manejado que el dinero disponible para realizar la inversión —o compra— era del entorno de los US$ 100 millones.

“Evidentemente, no iba a ser un número exacto, pero era una información que ya teníamos, porque —reitero— esto fue de diciembre de 2021. Por lo tanto, si bien el factor económico no era un tema nuestro, no se podía forzar la situación de recomendar a un buque que no cumpliera porque fuera más barato. Sin embargo, en el caso de que cumpliera, era un factor que uno podía llegar a tomar encuentra, dado que hacía 15 años que estábamos atrás de las OPV y la mayoría de las veces que cayó el proceso fue por el factor económico. O sea que era una cosa que podíamos llegar a tener en consideración”, añadió.

En particular, sobre el diseño propuesto por Cardama, Magliocca destacó que no conocía a ninguno de los demás astilleros que se tomaron en consideración, pero que en el caso de la empresa de Vigo incorporaba en el diseño del casco a Cintranaval, “una empresa que sí conocía y era de prestigio”, así como lo era también Caterpillar, entre otras involucradas.

Posteriormente, agregó que por más que no conocía a los astilleros, sí hubo “prueba de canal” que permitió acceder a mayor información. “O sea, si bien Cardama no había hecho este barco, iba a copiar un diseño —del casco en Kenia y Malta— ya probado en dos marinas”, justificó el oficial su decisión de recomendar el astillero.

Con respecto a la votación, Magliocca recordó que tres de los siete fueron los que recomendaron Cardama, pero aclaró que en los otros tres casos que se abstuvieron —a diferencia de Gustavo Musso que optó por Gondán ejerciendo como jefe del Estado Mayor de la Armada—, fue porque “no había un (astillero) que fuera excluyente, cantado”.

“Un ejemplo práctico: si se tiene que optar por un jugador de fútbol de élite y Magliocca, no me van a poner a mí en la cancha. Por eso digo que no había uno que fuese cantado y se fue por otro lado por otras razones. Este es un pensamiento mío, y es totalmente subjetivo, pero, en los hechos, se dio así. Básicamente ese fue mi proceso de la elección de Cardama”, argumentó —y puntualizó que previamente había leído información sobre todos los astilleros que fue remitida por Wilson una semana antes.

A su vez, en relación al informe elaborado por Musso que calificó a Cardama como la peor opción, Magliocca dijo que no estuvo sobre la mesa al momento de la votación y que lo vio por primera vez cuando apareció en la prensa, días después. Agregó, además, que por supuesto que hubiese sido mejor tenerlo antes de votar porque “quizás se podría haber discutido”, pero aclaró que Musso en el encuentro se limitó a solamente hacer la recomendación de otro astillero.

Sobre el final, Magliocca volvió a ser consultado si volvería a hacer la recomendación de Cardama o se arrepentía y el excontralmirante respondió que la sigue considerando adecuada: “Se daba cumplimiento a los requerimientos que el Comando General de la Armada Nacional establecía. Eso es lo primero a tener en cuenta. No lo hice por escrito porque en la reunión no se presentó ningún informe escrito; fue hablado en la toma de decisión del comandante. Como dije al principio, ello se debió a varios factores y no solamente porque hubiera un casco presentado por otro astillero”.

“La historia terminó así, pero no sabemos si se podía haber hecho o no. Personalmente, creo que sí, pero nunca lo sabré”, finalizó sobre la construcción de los buques.

La versión de Luciani, que se abstuvo

En su comparecencia, también el contralmirante Luciani reafirmó que sobre el informe del contralmirante Musso todos tomaron conocimiento “por correo electrónico, que se envió unos días después de la Junta —tuvo lugar en mayo—” en la que tuvo lugar la votación”.

Frente a su decisión, Luciani dijo que en su asesoramiento no evaluó costos ni capacidad de los astilleros, sino la capacidad técnica del buque que había sido presentado por Cardama de acuerdo a su “experiencia a bordo, que es bastante”.

“Yo no voté Cardama. Las dos opciones que voté fueron otras diferentes y tampoco hice un ranking como creo que hizo Musso en su famoso informe. Yo simplemente hice un ranking de primera opción y segunda opción —porque yo voté solamente dos opciones— sobre las que mi entender eran las mejores opciones técnicas de los buques. Nada más”, expresó el contralmirante en referencia a que no hizo una evaluación de los astilleros involucrados sino a la propuesta técnica de cada uno de los buques que se presentaron.

Al ser consultado por el diputado Pablo Abdala sobre si consideraba que hubo irregularidades o discrecionalidad —direccionamiento— a la hora de elegir Cardama, Luciani contestó: “Irregularidades como tales, entiendo que no. Por lo menos, no detecté ninguna irregularidad que haya podido advertir. Pero si me pregunta técnicamente, los más experientes no votamos a Cardama, pero es un tema técnico; fue por una opción técnica sin considerar la parte económica, que creo tuvo un peso importante”.