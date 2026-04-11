¿Qué postergaste para después de Semana de Turismo? Cuatro famosos revelan qué dejaron pendiente

Dicen que en Uruguay el año comienza una vez que llega el último ciclista. Y si no es así, lo cierto al menos es que muchos esperan a que culmine la Semana de Turismo para retomar actividades que postergan desde el año anterior. Volver al gimnasio, reacomodar los horarios de trabajo o retomar proyectos personales son algunas de las decisiones y rutinas propias de esta etapa.

Sábado Show consultó a la comunicadora Anahí Lange, al diseñador de moda Pablo Muto, al conductor Richard Galeano y al DJ El Máximo para conocer qué dejó pendiente cada uno para después de estas fechas. Aquí, sus respuestas.

Anahí Lange - comunicadora

Anahí Lange. Foto: Leo Mainé. Make up: Lucía Galán. Peinado: Micaela Paz. Color: Rosana Quintero. Estilismo: Indian by María Fitipaldo. Locación: Ema Models by Leticia Fernández

No sé bien qué pasaba pero en un momento me entregué y dejé todo para después de Turismo. Lo único que logré empezar antes fue pilates, después de quedar dura levantando un sillón entendí que eso era impostergable. Pero ahora sí: me tengo que organizar con las comidas y meriendas, tengo que ordenar mi jardín y una de las habitaciones de mi casa, tengo que ponerme a tiro con un curso de astrología que dejé por la mitad y tengo que darle forma al gran proyecto de este año que tiene que ver con Parir(me). No sé si me dará el año para todo eso, ¡espero que sí!

Pablo Muto - diseñador de moda

Pablo Muto.

Con la temporada de casamientos que es en enero, febrero y marzo, siempre dejo el deporte para después de Semana Santa. El otoño es la época más linda para jugar el tenis que me gusta mucho y lo empiezo siempre a esta altura de año. Lo otro es la alimentación sana. Durante los meses de verano me dejo estar, y una vez que termina Semana Santa vuelvo a una dieta en la que trato de no consumir harinas y como más palta y huevo. Finalmente también retomo los controles médicos que me sirven para ver cómo resistí las fiestas y el verano.

Richard Galeano - conductor

Richard Galeano, conductor de "Hacemos lo que podemos".

Lo que postergué para luego de semana santa fue la extensión horaria de mi programa Hacemos lo que podemos. A mediados de abril el programa tendrá una hora más al aire que apuesten a nuevos contenidos en los que la prioridad va a estar sobre el entretenimiento y la actualidad.

El Máximo - dj

Dj El Máximo.

Venía priorizando hacer toques y moverme, por lo que había dejado un poco en pausa la parte creativa en estudio. Ahora ya estoy de vuelta con eso, trabajando en música nueva y buscando colaboraciones que sumen identidad, porque es el siguiente paso natural en mi proyecto profesional.