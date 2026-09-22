Llegó la primavera: cuatro famosos explican por qué es la mejor estación del año

Este martes comenzó la primavera, una estación asociada a los días más largos, las temperaturas más agradables y el regreso de distintas actividades al aire libre. En ese marco, Sábado Show consultó a cuatro figuras para conocer qué significa para ellos y si consideran que es, efectivamente, la mejor época del año.

Estas fueron las respuestas del actor Juan Manuel Outeiro, el RR. PP. Fernando Cristino, la DJ Natalia Camilo y la modelo Tati Luna.

Juan Manuel Outeiro - actor

Nota a Juan Manuel Outeiro, actor uruguayo del musical Rent, en su domiclio en Montevideo, ND 20240223, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Estoy 100% de acuerdo con que la primavera es la mejor estación del año. Empieza el calorcito, nos ponemos más lindos, se siente como un renacer después del frío del invierno. A la vez empiezan los planes al aire libre, como ir al parque y salir a tomar sol.

Natalia Camilo - DJ

Natalia Camilo . Fotos: Gabriel Parra.

En la primavera la gente tiene otra energía porque los días vuelven a estar lindos y entonces hay más planes para hacer. Yo que trabajo como dj en la noche veo que ya hay otra predisposición de la gente para salir y menos ganas de quedarse en la casa. Todo se empieza a poner más interesante. Igualmente soy de las que piensa que cada estación tiene su encanto.

Fernando Cristino - RR.PP

Fernando Cristino. FERNANDO_BICUDO

La primavera es la previa al verano y eso hace que las personas estén más animadas. Es cuando cambia la temperatura y todo pasa a ser más agradable. Empieza la energía linda porque los días de sol promueven el bienestar y el buen humor de la gente. La radiación solar estimula la producción de vitamina D en la piel, un nutriente clave para la salud física y mental. Igualmente yo siempre prefiero el verano, que es mi temporada de trabajo.

Tati Luna - modelo

Tati Luna. RICHARD SOSA

La primavera es la mejor estación del año, no solo porque la sensación térmica es intermedia y agradable, sino también porque venimos de un invierno de días grises, lluvia y frío, y todo eso influye en el estado de ánimo. La gente en primavera está mucho más feliz. Lo mejor de estos días es poder sentarse en la playa, salir a correr por la rambla o tomar mates al sol.