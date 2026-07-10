Día del padre: cuatro famosos cuentan cuáles son las actividades que más disfrutan junto a sus hijos

El Día del Padre es una oportunidad para poner el foco en la experiencia de la paternidad y en las distintas formas de vivir ese rol. En la antesala de esta fecha, Sábado Show consultó a cuatro padres famosos para conocer qué es lo que más disfrutan de es rol. A continuación, las respuestas del conductor Maxi De la Cruz, y los periodistas Roberto Hernández, Roberto Moar y César Bianchi.

Maxi De la Cruz - conductor

Cande y Maxi de la Cruz en "¿Quién es la máscara?" Foto: @lamascarauy

Lo que más disfruto de ser padre es la posibilidad de compartir momentos únicos con mis hijos. Con Cande disfruto mucho del teatro, la televisión y el amor por este trabajo. Tenemos charlas hermosas que tienen que ver con lo artístico. Con el enano (Santino) vivimos cosas más vinculadas al fútbol y al deporte. Y con los dos comparto muchas risas, que es lo más importante.

Roberto Hernández - periodista

Ser padre fue una bendición; un deseo muy profundo que se hizo realidad con la llegada de Franco y Dante. Si tuviera que elegir qué es lo más importante de ser padre, diría que es el tiempo. Dedicarles tiempo. En esta época no siempre es sencillo y, seguramente, nunca podemos estar con ellos todo lo que quisiéramos. Por eso intento que cada momento compartido sea cada vez más y, sobre todo, que sea tiempo de calidad. Jugar, acompañarlos en sus descubrimientos y disfrutar cada etapa, porque crecen demasiado rápido. Al final, más que los grandes regalos o los momentos extraordinarios, son esos instantes cotidianos los que construyen los recuerdos que nos acompañarán para siempre.

Roberto Moar - periodista

Diría que Francisco, Dominique y yo somos un equipo que tiene como meta sumar siempre momentos de colección. Reírnos, emocionarnos, pero también bancarnos en días difíciles. Somos cómplices de charlas inesperadas, sobremesas sorpresa, fiestas, viajes, días de playa y, especialmente con mi hija, atardeceres. Nos encanta salir corriendo para llegar a la puesta del sol. Disfruto descubrirlos y he aprendido a respetar sus momentos. No somos ajenos a la virtualidad y participamos de eternas videollamadas cuando algún día los encuentra en la casa de la madre. Ahí vale todo: confesiones, consejos, bromas y cuestionamientos.

César Bianchi - periodista

César Bianchi junto a su novia Carolina y Julieta Morena. Foto: Instagram @chechobianchi

Contestar qué es lo que más disfruto de ser papá es como contestar si prefiero ganar por goleada o pasada la hora y de atrás, porque todo me parece disfrutable en la paternidad. Ver a Juli caminar recién levantada, somnolienta y despeinada es uno de mis momentos preferidos. Pero las happy-hour de saltar en la cama y junto a la madre escucharla hablar en “lengue lengue”, también. ¡Si hasta cuando llora me roba una sonrisa! Ni que hablar que me emociona cuando grita “¡Papá!” al verme en la tele. Y hasta me hace feliz cuando grita con nosotros los goles de Peñarol (por suerte para ella, todavía no sufre por los colores).