Cuál es el mejor plan para el Día de Pascuas: cuatro famosos revelan cómo lo celebran

Con la llegada de Pascuas, Sábado Show quiso saber cómo piensan pasarla cuatro famosos. La comunicadora Andy Vila, la actriz Cintia Caballero, el actor Esteban Recagno y la modelo Lola De los Santos contaron sus planes para esta celebración.

Andy Vila - comunicadora

Andy Vila presenta "Inteligencia Artificial" el próximo miércoles en el Teatro la Candela. @DANIEL AYALA

El mejor plan para las Pascuas en esta etapa del embarazo es comerme todo el chocolate sin ningún tipo de culpa (risas). ¡Y si tiene sorpresas adentro mejor! Ya tengo mi huevo de Pascuas que reúne todo, buen chocolate, tamaño, sorpresitas y está muy bien escondido para que no me lo roben.

Cintia Caballero - actriz

A mí lo que más me divierte son las búsquedas del tesoro con huevos de Pascua; pero no la clásica de “mirá debajo del sillón”: me gusta que sea con pistas, desafíos y consignas que hay que superar para pasar a la siguiente. Cosas como acertijos, pruebas físicas, preguntas familiares (que pueden incluir gastadas a alguien), y cada pista te acerca un poco más al premio, o sea al chocolate. Está buenísimo para una megajuntada con familia y amigos, con grandes y chicos mezclados. Seguro que no faltan risas, gritos, trampitas y algún que otro “esto estaba arreglado”. Recomendadísimo.

Esteban Recagno - actor

Esteban Recagno. Foto: Arturo Caballero

El mejor plan es compartir un almuerzo de esos en los que se junta toda la familia. También es una buena oportunidad para acercarse a la cerca de la fe. En mi caso la familia es mi base, mi cable a tierra en medio de todo. Es donde encuentro verdad y equilibrio. Y mi fe como cristiano es el norte que guía cada paso que doy. Me mantiene firme en mis valores y en quién soy, más allá de lo profesional. Sin esas dos cosas, nada tendría el mismo sentido.

Lola De los Santos - modelo

Lola de los Santos en Enjoy Punta del Este. Foto: Ricardo "Chango" Figueredo

El mejor plan para Pascuas es cerrar el fin de semana largo en la Semana de la Cerveza en Paysandú. Para mí es el plan perfecto, recorrer la feria artesanal, comer algo rico, aprovechar el ambiente relajado de Semana Santa y terminar el día con música en vivo. Justamente coincide con el cierre, el fin de semana de Pascuas, y por supuesto que no puede faltar un buen almuerzo familia, sumando mucho chocolate (risas).