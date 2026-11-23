Las derrotas de Donald Trump y Flávio Bolsonaro representan movimientos de peso en el mapa político del continente y plantean interrogantes sobre el futuro de los sectores de derecha que encontraron en ambos dirigentes figuras de referencia. Sábado Show consultó a cuatro periodistas para conocer qué impacto pueden tener estos resultados en la región y cómo podrían repercutir en el escenario político uruguayo y latinoamericano.

Estas fueron las respuestas de los periodistas Fernanda Kosak, Natalia Gemelli, Leonardo Luzzi y Henry Navarro.

Fernanda Kosak - periodista

Darwin Borrelli

Veo estos dos resultados más como una desaceleración del avance de las derechas que como un triunfo de los progresismos, que no creo que estén viviendo un resurgir o gocen de gran salud. Prestaría especial atención a la fuerza que pueda ejercer el Brasil de Lula frente a las empresas tecnológicas que hoy tienen más poder y peso que naciones enteras, y a sus líderes no los eligen democráticamente. En cuanto a las midterms, celebro el voto castigo a cosas como las guerras de Medio Oriente o los archivos Epstein, pero no creo que las relaciones con EE.UU cambien dramáticamente con Uruguay.

Natalia Gemelli - periodista

Natalia Gemelli. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

La derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil es sin lugar a dudas un gran golpe a la derecha radical en América Latina y una gran pérdida para el presidente estadounidense Donald Trump. La imagen de su salida del país y posterior refugio en Estados Unidos es una señal contundente. Trump busca aliados en la región y lo mismo hace con Javier Milei en Argentina, quien ya anunció su reelección. A esto se le suma las elecciones de medio término donde los demócratas lograron recuperar el control del Congreso, un duro golpe para Trump.

Leonardo Luzzi - periodista

Debería ser lo normal y no presentado como dramático que en países con democracia como EE.UU o Brasil haya elecciones libres y por tanto ganadores y perdedores. Perdió el oficialismo de Trump en las parlamentarias y ganó el oficialismo de Lula las presidenciales en Brasil. Desde acá se quiere sacar rédito de eso como derrotas de la derecha y seguramente hubiera sido al revés si el resultado era otro. Pero a la hora de votar los uruguayos no consideran en lo más mínimo esos aspectos. El gran problema, para quedarnos en la región, es cuando no hay elecciones libres y ahí sí tenemos que ver quiénes son los que aplauden desde acá y quienes no.

Henry Navarro - periodista

Nota a Henry Navarro, conductor del programa radial La Super Tarde, en los estudios de Radio Oriental 770 AM en Montevideo, ND 20240902, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Son dos derrotas que impactan en la región, pero tampoco hay que exagerar. En Brasil, ¿Lula podrá gobernar? Tiene 80 años, no tiene un sucesor y gobierna un país profundamente dividido, con un congreso de derecha, con una justicia corrupta y mucha gente que no cree en su economía. En Estados Unidos, Trump paga el costo del manejo de la guerra, pero los demócratas tampoco tienen hoy un candidato fuerte. Trump tiene dos años más para revertir el partido. Así que cuidado con los festejos ya que hoy es complicado mantenerse en el poder: Uruguay tiene que saber acomodar el cuerpo en un continente completamente partido a la mitad.