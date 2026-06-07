Roland Garros y una edición inesperada: una campeona inédita y una final masculina fuera de los pronósticos

París está siendo escenario de uno de los Roland Garros mas imprevisibles de los últimos años, La edición 2026 del Grand Slam francés quedó marcada tras la caída temprana de varios de los grandes favoritos al título y por la irrupción de nuevas figuras que aprovecharon la oportunidad para dar un paso al frente.

Por el lado femenino ya hubo desenlace este sábado con la consagración de Mirra Andreeva. La rusa de apenas 19 años derrotó a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 y conquistó el primer Grand Slam de su carrera, cofirmando las enormes expectativas que la acompañan desde su irrupción en el mundo profesional.

Adreeva se convirtió en la campeona más joven en levantar un Roland Garros desde Monica Seles en 1992. Su victoria también simboliza el cambio generacional que atraviesa el tenis femenino, en una edición donde las principales candidatas fueron quedando por el camino tempranamente.

La eliminación más impactante fue la de Aryna Sabalenja. La número uno del mundo parecía encaminada a las semifinales cuando dominaba cómodamente a Diana Shnaider, pero terminó perdiendo en tres sets tras un un sorprendente derrumbe. También quedaron fuera antes de tiempo figuras como Iga Swiatek, Coco Gauff y Elena Rybakina, dejando el camino abierto para nuevas protagonistas.

Del otro lado apareció Chwalinska, una de las grandes historias del campeonato. La polaca, que ingresó desde la clasificación previa, llegó hasta la final y estuvo cerca de convertirse en la primera tenista proveniente de la qualy en conquistar Roland Garros.

Mirra Andreeva tras conquistar su primer Roland Garros. Foto: EFE.

Por el lado masculino tampoco faltaron las sorpresas. El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, fue eliminado tempranamente y dejó abierto el torneo a una final poco esperada entre el alemán Alexander Zverev y el italiano Flavio Cobolli este domingo desde la hora 10:00 de Uruguay por ESPN y Disney+.

Para Zverev, la definición representa una nueva oportunidad de conquistar el Grand Slam que varias veces se le ha escapado. El alemán, uno de los jugadores más consistentes del circuito en la última década, buscará finalmente transformar su regularidad en un título grande.

Cobolli, por su parte, protagoniza la revelación del torneo. El italiano desplegó la mejor actuación de su carrera para alcanzar una final que pocos imaginaban al inicio de la competencia.

Con una campeona inédita, favoritos eliminados y nuevos nombres ocupando el centro de la escena, Roland Garros 2026 quedará como una edición que rompió todos los pronósticos y confirmó que una nueva generación ya está lista para tomar el relevo.