El Uruguay Open sigue su curso con la edición número 25 del torneo que se está disputando en las canchas del Carrasco Lawn Tennis y que reparte más de 107 mil dólares en premios además de los 75 puntos en el ránking mundial de la ATP para el campeón.

Y luego de una jornada de martes marcada por la resonante victoria del uruguayo Franco Roncadelli, único crédito local en el cuadro principal de individuales, el Challenger de Montevideo tendrá este miércoles 18 de noviembre una nueva etapa con partidos importantes en singles y en dobles.

La raqueta número uno de Uruguay, se impuso ante el chileno Tomas Barrios Vera en cifras de 6-3 y 6-3 y es el único tenista local que sigue en carrera. El 222 del mundo, que viene de jugar la final del Challenger de Lima el domingo, volverá a jugar en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club este jueves por los octavos de final.

El rival de Roncadelli será Juan Manuel La Serna, que en duelo de tenistas argentinos en Montevideo superó a Francisco Comesaña por 6-4, 3-6 y 6-1.

Pero este miércoles habrá atractivos partidos en el Uruguay Open como por ejemplo el que jugarán por segunda ocasión dos excampeones de este torneo. A partir de las 18:00 horas, el estadounidense Tristan Boyer, campeón en 2024, se las verá ante el argentino Genaro Olivieri, que levantó el trofeo en 2022.

El norteamericano derrotó el lunes en la primera ronda al boliviano Hugo Delien —campeón en 2021— en cifras de 6-4, 1-6 y 6-3.

El ganador de ese partido se medirá en cuartos de final ante el triunfador del encuentro que no antes de las 20:00 disputarán el séptimo cabeza de serie, el danés Elmer Moller, y el peruano Gonzalo Bueno.

La actividad en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis club comenzará a las 13.30 horas con el partido entre el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida, campeón Junior de Roland Garros 2019, y el peruano Juan Carlos Prado Angelo, finalista de Roland Garros junior 2019. Luego se medirán el brasileño Felipe Meligeni Alves y el argentino Alex Barrena.

En el resto de las canchas se disputarán las primeras rondas de dobles entre las que se destacan partidos con presencia de uruguayos: Santiago De La Fuente/Francisco Llanes (Argentina/Uruguay) ante Bruno Oliveira/Natan Rodrigues (Brasil), Pedro Boscardin Dias/Bruno Fernandez (Brasil) frente a Federico Aguilar Cardozo/Juan Manuel La Serna (Uruguay/ Argentina), y Boris Arias/Ignacio Carou (Bolivia/Uruguay, 3) ante Nicolas Hollender/Genaro Alberto Olivieri (Argentina).

Los resultados de la primera ronda de individuales del Uruguay Open

Thiago Seyboth Wild (Brasil, 2) a Nicolas Kicker (Argentina) 7-5 y 6-3

Henrique Rocha (Portugal, 4) a Federico Aguilar Cardozo (Uruguay) 6-4 y 6-3

Roca Batalla (España) a Max Alcala Gurri (España, 5) 6-1, 4-6 y 6-1

Juan Manuel La Serna (Argentina) vs Francisco Comesaña (Argentina, 6) 6-4, 3-6 y 6-1

Elmer Moller (Dinamarca, 7) a Thiago Cigarran (Argentina) 6-4 y 6-1

Juan Carlos Prado Angelo (Bolivia) a Lautaro Midon (Argentina, 8) 6-2, 3-6 y 6-3

Carlos Sanchez Jover (España) a Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay) 4-6, 7-6(7) y 6-2

Franco Roncadelli (Uruguay) a Tomas Barrios Vera (Chile) 6-3 y 6-3

Genaro Alberto Olivieri (Argentina) a Gonzalo Villanueva (Argentina) 7-5, 1-6 y 6-3

Felipe Meligeni Alves (Brasil) a Pedro Boscardín (Brasil) 6-4 y 6-3

Zdenek Kolar (República Checa) a Valerio Aboian (Argentina) 5-7, 7-6 y 6-4

Alex Barrena (Argentina) a Matias Soto (Chile) 6-4 y 6-1

Guido Iván Justo (Argentina) a Daniel Rincon (España) 3-6, 6-3 y 6-4

Los partidos del Uruguay Open para este miércoles 18 de noviembre

Octavos de final – individuales

Cancha Central - 13:30 horas

Matheus Pucinelli De Almeida (Brasil) vs Juan Carlos Prado Angelo (Bolivia)

A continuación

Felipe Meligeni Alves (Brasil, q) vs Alex Barrena (Argentina)

No antes de las 18.00 horas

Genaro Alberto Olivieri (Argentina) vs Tristan Boyer (EEUU)

No antes de las 20:00 horas

Elmer Moller (Dinamarca, 7) vs Gonzalo Bueno (Perú)

Cancha 1 - 13:30 horas

Santiago De La Fuente/Francisco Llanes (Argentina/Uruguay) vs Bruno Oliveira/Natan Rodrigues (Brasil)

Thiago Cigarran/Nicolas Kicker (Argentina) vs Alvaro Guillen Meza/Gonzalo Villanueva (Ecuador/ Argentina)

Pedro Boscardin Dias/Bruno Fernandez (Brasil) vs Federico Aguilar Cardozo/Juan Manuel La Serna (Uruguay/ Argentina)

A continuación

Boris Arias/Ignacio Carou (Bolivia/Uruguay, 3) vs Nicolas Hollender/Genaro Alberto Olivieri (Argentina)

Cancha 2 - 13:30 horas

Alexander Merino/Franco Ribero (Perú/ Argentina) vs Arklon Huertas Del Pino Cordov/Federico Zeballos (Perú/Bolivia, 4)

Ryan Nijboer/Johan Nikles (P. Bajos/Suiza) vs Max Alcala Gurri/Oriol Roca Batalla (España)

¿Dónde comprar las entradas para el Uruguay Open?

La edición número 25 del Uruguay Open que se llevará a cabo hasta el domingo 22 de noviembre en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo tiene las entradas a la venta y se pueden comprar a través de Abitab. Los precios tienen un costo de $ 700 pesos las generales, mientras que con tarjetas VISA o Master de Scotia hay 2x1 a $ 350 pesos.

¿Dónde ver en vivo los partidos del Uruguay Open?

La edición número 25 del Uruguay Open se podrá ver en el streaming del circuito ATP Challenger Tour durante toda la semana de competencias y también mediante la señal de Disney+ durante las jornadas de viernes con los cuartos de final, sábado con las semifinales y domingo con la final por el título.