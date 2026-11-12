El Cantegril Country Club de Punta del Este recibirá un torneo de alta categoría en la rama senior

Punta del Este se prepara para una semana de tenis internacional. Entre el lunes 23 y el sábado 28 de noviembre, el Cantegril Country Club será sede del MT 400 Copa Otto Hauser-Ketlark, torneo oficial del ITF World Tennis Masters Tour, el circuito que la Federación Internacional de Tenis organiza para jugadores a partir de los 30 años.

La categoría MT 400 ubica al certamen entre las competencias de mayor puntaje del calendario senior, lo que asegura un cuadro de alto nivel y la presencia de tenistas de Uruguay y de la región que llegan en busca de puntos para el ranking mundial de su franja de edad. Habrá competencia en singles y dobles, en damas y caballeros, organizada por categorías de edad.

El torneo se disputará sobre polvo de ladrillo, la superficie tradicional de la región, con pelota oficial Wilson Tour Clay. Para el Cantegril, el evento confirma su lugar como uno de los grandes escenarios del tenis en Uruguay. El club, que año a año recibe torneos internacionales de distintas categorías, vuelve a abrir sus puertas a una competencia que combina exigencia deportiva con el clima de camaradería propio del tenis senior.

La Copa Otto Hauser-Ketlark llega además en un momento ideal: la antesala de la temporada de verano, cuando Punta del Este empieza a llenarse de visitantes. Una oportunidad para que jugadores, acompañantes y público disfruten del balneario y de una semana de buen tenis.

Cantegril Country Club.

La entrada para el público será libre y gratuita, y los partidos se disputarán todos los días a partir de las 9:30 horas en las canchas del club.

Las inscripciones para singles estarán abiertas hasta el 16 de noviembre y se realizan a través de la página oficial de World Tennis. Para dobles, el plazo se extiende hasta el 23 de noviembre y la inscripción se gestiona directamente con el director del torneo.