Copa Davis: Uruguay buscará en febrero el ascenso al Grupo Mundial I enfrentando a Bosnia y Herzegovina

Uruguay ya conoce su rival para el repechaje por ingresar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. El equipo celeste se medirá ante Bosnia y Herzegovina de visitante, equipo que no juega de local desde 2023.

La noticia positiva para los Charrúas es que las últimas dos veces que el equipo europeo ofició como local eligió hacerlo en polvo de ladrillo, donde los tenistas uruguayos tiene su fuerte. Pero en 2021 eligió enfrentar a Sudáfrica en cancha dura.

En esta última edición Bosnia se fue con balance neutro con ambas series jugadas sobre cemento, descendió al Grupo Mundial II al perder 3-2 contra Nueva Zelanda y se metió al repechaje por volver a subir al vencer a Sudáfrica por 4-0. En esta última serie vienen de jugar con su mejor equipo disponible. Su raqueta número 1 es Damir Džumhur, número 102 del Ranking de la ATP, mientras que Andrej Nedić ocupa el puesto 241. Además utilizó en dobles a una pareja compuesta por Mirza Bašić (459 en el ranking de dobles) y Nerman Fatić (que tiene un mejor desempeño en singles donde ostenta el puesto 445 del ranking).

En cuanto al equipo uruguayo, Joaquín Aguilar Cardozo alcanzó su mejor ranking tras llegar a semifinales del Challenger de Buenos Aires. Actualmente ocupa el puesto 336. Franco Roncadelli sigue siendo la mejor raqueta del país, en el puesto 259, mientras que Ariel Behar alcanzó el top 100 en dobles (92).

La última vez que el equipo celeste participó del repechaje fue en 2025, donde perdió ante Ecuador de visitante en cancha dura por 3-1. En 2021 tampoco pudo frente a Nueva Zelanda en dicha superficie en una serie jugada en Las Vegas, mientras que en la edición de 2020-21 —la primera que se jugó bajo este formato—, jugó por última vez en el Grupo Mundial I, pero fue superado por Países Bajos en el Carrasco Lawn Tenis.

Recordar que Uruguay accedió al repechaje tras superar en el Círculo de Tenis de Montevideo a Estonia por 4-0, por los triunfos de Joaquín Aguilar Cardozo 6-2 y 6-1 ante Markus Mölder, de Roncadelli sobre Kristjan Tamm, por 6-4 y 6-2, el de la dupla compuesta por Behar y Francisco Llanes frente a Mölder y Oliver Ojakäär, mientras que Llanes redondeó el triunfo ante Denis Maijorov, 6-4 y 6-2.

Si la Celeste gana la serie jugará el Grupo Mundial I en setiembre de 2027 por un lugar al repechaje por ingresar al cuadro principal. Si pierde deberá volver a jugar por el Grupo Mundial II y ganarse su lugar por volver al repechaje.