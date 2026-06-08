Sigue todo igual en el Top 12: ganaron Carrasco Polo, Old Christians y Old Boys, que lidera

El Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de rugby de Primera División tuvo el fin de semana la disputa de la novena fecha del Top 12 con los triunfos de los tres equipos que siguen arriba.

En su visita a Punta del Este, Old Boys le ganó al local Lobos por 33 a 23 con punto de bonificación ofensiva incluido y sigue siendo el único líder con puntaje perfecto. El azulgrana suma nueve victorias en la misma cantidad de presentaciones y lidera el certamen con 45 unidades.

El escolta del actual campeón del Uruguayo continúa siendo Old Christians, que jugando como local en su campo deportivo San Patricio venció 70-0 a Champagnat y se ubica en el segundo lugar a un solo punto de Old Boys.

Por otra parte, Carrasco Polo se mantiene en la tercera posición del certamen luego de vencer al Círculo de Tenis de Montevideo con un contundente 80-12 jugando como local en su escenario del Camino Servando Gómez.

En los otros encuentros de la jornada, el Montevideo Cricket Club venció en su campo deportivo y en un partidazo a Trébol de Paysandú por 31 a 29, mientras que en otro gran encuentro Los Cuervos vencieron a Ceibos 26-17 y PSG a Seminario con un ajustadísimo 20 a 19.

🔊 Un nuevo sábado en el Top 12…#RugbyUruguayo🏉 pic.twitter.com/uEe8v4CgfV — Rugby Clubes (@RugbyClubesURU) June 6, 2026

Así está la tabla de posiciones del Top 12 de rugby de Primera División

Tras la novena fecha del Top 12, Old Boys se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto ya que tiene 45 puntos de 45 posibles.

En el segundo lugar sigue estando Old Christians con 44, mientras que Carrasco Polo se ubica tercero con 32 y más atrás vienen Los Cuervos con 28, Trébol de Paysandú con 25, Ceibos y Lobos de Punta del Este con 22, Montevideo Cricket Club tiene 19, luego aparece Seminario con 12, Champagnat con 10, Círculo de Tenis de Montevideo con 9 y cierra la tabla PSG con 7.

Carrasco Polo venció al Círculo de Tenis de Montevideo. Foto: @RugbyClubesURU.

La próxima fecha del Top 12 de rugby de Primera División

El Top 12 de rugby de Primera División tendrá el próximo fin de semana la disputa de la décima fecha con seis partidos.

El líder Old Boys jugará en British School frente a PSG, el escolta Old Christians visitará a Seminario, Trébol de Paysandú recibirá a Ceibos, Montevideo Cricket Club visitará al Círculo de Tenis de Montevideo, Los Cuervos enfrentarán a Lobos de Punta del Este y Champagnat jugará con Carrasco Polo.