Segunda victoria en dos semanas para la ciclista uruguaya Mariana García en el Team Oiense Women de España

La ciclista uruguaya Mariana García atraviesa un gran momento en España. La mercedaria de 37 años conquistó este fin de semana el XX Trofeo Montes do Rosal, sumando su segunda victoria desde que se incorporó al Team Oiense Women para una estadía de tres meses en Europa.

La corredora de Soriano viene compitiendo en pruebas del calendario regional y nacional español, donde busca elevar su nivel deportivo con la mira puesta en una eventual convocatoria para los Juegos Suramericanos 2026.

Los resultados comenzaron a llegar prácticamente desde su desembarco en Europa. Apenas tres días después de arribar a España, García ganó una etapa del Campeonato de Madrid - Premio Ciudad de Móstoles en categoría Élite, y además finalizó quinta en la clasificación general. Al día siguiente fue sexta en la Copa de Portugal disputada en Maia.

Una semana más tarde confirmó su gran adaptación al imponerse en el XX Trofeo Montes do Rosal, consolidando un inicio de temporada que superó las expectativas.

La apuesta por un lugar en la selección uruguaya

Antes de viajar, García explicó que el objetivo de su experiencia europea era competir y entrenar al máximo nivel posible para preparar de la mejor manera una eventual participación representando a Uruguay en los Juegos Odesur 2026, del 12 al 26 de septiembre de 2026 en la provincia de Santa Fe, Argentina.

"Estoy preparando mi viaje a Europa para competir y representar a Uruguay al más alto nivel durante tres meses de competencias y entrenamientos", señaló la ciclista en una campaña de apoyo económico difundida en redes sociales.

La mercedaria busca posicionarse de cara a los Juegos Suramericanos que se disputarán en setiembre de 2026, aunque los cupos para el ciclismo femenino todavía no fueron definidos. La designación corresponde al Comité Olímpico Uruguayo (COU) y la Federación Ciclista Uruguaya (FCU).

Entre las posibles aspirantes también aparecen las sanduceras Paola Silva Wynants y Luciana Wynants, quienes vienen desarrollando actividad internacional en la Copa América de Pista UCI 2026.

La bienvenida del Team Oiense para García

El Team Oiense Women anunció la incorporación de García el pasado 24 de mayo y la presentó como uno de los refuerzos destacados de la temporada.

La escuadra gallega destacó que la uruguaya es la actual campeona nacional de contrarreloj individual y la definió como una ciclista "todoterreno", capaz de rendir en distintos terrenos y perfiles de carrera.

"Una auténtica galáctica", escribió el equipo en su presentación oficial, en la que también resaltó su experiencia, regularidad y liderazgo.

Por ahora, la apuesta parece estar dando resultados: en apenas dos fines de semana de competencia en España, García ya consiguió dos victorias y se instaló entre las protagonistas del calendario que disputa con el conjunto gallego.