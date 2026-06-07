Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco, rompió un récord histórico y se escapa en la Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, su quinta victoria consecutiva en la temporada, y se escapa en el liderato del Campeonato Mundial de pilotos. El joven piloto de 19 años, que arrancó desde la pole position y mantuvo el liderato durante las 78 vueltas, fue escoltado en el podio por el británico Lewis Hamilton de Ferrari y por el francés Isack Hadjar de Red Bull.

Clasificación del GP de Monaco F1

Antonelli escribió una línea en la historia de la Fórmula 1 al convertirse en el ganador más joven del Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas de cada temporada. "Ha sido un fin de semana muy sólido. El equipo hizo un trabajo increíble y la carrera también lo fue. Ha sido uno de esos días raros en los que el ritmo fue fantástico y todo se desarrolló maravillosamente", se entusiasmó Antonelli.

En el caso de Hamilton, su segundo puesto le permite igualar el récord de ocho podios en Mónaco, que poseía el fallecido ícono brasileño Ayrton Senna.

La victoria obtenida este domingo es un paso más en una temporada prácticamente perfecta de Antonelli, que suma ya cuatro pole positions y cinco victorias en seis Grandes Premios disputados. En el Mundial de conductores eso se traduce en 66 puntos de ventaja —repasá los datos vía Sofascore— sobre Hamilton y en 68 unidades de ventaja sobre su compañero de Mercedes, el británico George Russell, que terminó fuera de los puntos luego de sufrir una sanción en el tramo final de la carrera.

Por otra parte, el campeonato de constructores sigue siendo ampliamente liderado por Mercedes, que ya acumuló un total de 244 puntos. Le siguen Ferrari con 165 unidades y McLaren completa el podio con 118 puntos en lo que va de la temporada. Red Bull con 72 y Alpine con 41 cierran la lista de los cinco mejores posicionados.

Clasificación de constructores tras Mónaco

Con información de AFP