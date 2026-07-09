Los Teros tienen equipo confirmado para enfrentar el sábado a Rumania por la Nations Cup en el Estadio Charrúa

Tras lo que fue el estreno con derrota del sábado pasado frente a Georgia por 41 a 34 en el inicio de la Nations Cup, Los Teros vuelven nuevamente a escena mañana para recibir a Rumania desde la hora 14:00 y otra vez en el Estadio Charrúa.

A pesar de la caída ante los georgianos, el ánimo del plantel luego de ese encuentro fue muy bueno y durante la semana, tanto el staff como los jugadores trabajaron pensando en el rival de este sábado y también en no repetir los errores que costaron caro en el estreno ante un duro equipo europeo que pegó en los momentos justos para sacar ventajas.

La indisciplina a la hora de defender fue un punto clave para la Celeste ya que el equipo concedió 18 penales contra Georgia, algo que provocó muchos puntos del rival.

Pero como punto a favor, hubo varios jugadores que contaban con escasa competencia internacional a nivel mayor y respondieron de muy buena manera conformando al staff técnico del seleccionado uruguayo.

Tal es así que el entrenador Rodolfo Ambrosio reafirma su confianza en el plantel que enfrentó a Georgia y lo repetirá ante Rumania en la segunda jornada de la Nations Cup.

Juan González en el partido entre Los Teros y Georgia por la Nations Cup en el Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

Los Teros jugarán con los mismos 15 que salieron a la cancha el sábado y solo habrá un cambio posicional: Juan González, quien fue wing ante los georgianos, estará como fullback y Francisco González Capdevila pasará a la posición del jugador de Worcester Warriors de Inglaterra.

El XV uruguayo formará con Mateo Sanguinetti, Joaquín Myszka y Reinaldo Piussi; Ignacio Dotti y el capitán Felipe Aliaga; Manuel Ardao, Lucas Bianchi y Manuel Diana; Joaquín Suárez y Jean Cotarmanach; Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Francisco González Capdevila y Juan González.

Cabe recordar que el encuentro comenzará a la hora 14:00 en el Estadio Charrúa y se podrá ver en vivo a través de ESPN 3 por cable y también mediante la plataforma digitial de Disney+ por streaming.

Las entradas están a la venta a través de RED UTS y los precios van desde los $ 450 a los $ 2.050 pesos.

Tras enfrentar mañana a Rumania, Los Teros recibirán a Hong Kong el próximo sábado 18 de julio desde la hora 14:00 en lo que será el último partido de esta ventana internacional de este mes para un equipo uruguayo que luego volverá a escena con otros tres juegos en el mes de noviembre enfrentando a otros tres rivales del Grupo B en condición de visitantes.