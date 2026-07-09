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El País Ovación Rugby

Los Teros tienen equipo confirmado para enfrentar el sábado a Rumania por la Nations Cup en el Estadio Charrúa

Rodolfo Ambrosio definió el plantel del seleccionado uruguayo para el encuentro que se jugará desde la hora 14:00 en el marco de la segunda jornada del certamen.

El País
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09/07/2026, 16:07
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Jean Cotarmanach en su primer partido con Los Teros en el Estadio Charrúa por la Nations Cup.
Jean Cotarmanach en su primer partido con Los Teros en el Estadio Charrúa por la Nations Cup.
Foto: Leonardo Mainé.

Tras lo que fue el estreno con derrota del sábado pasado frente a Georgia por 41 a 34 en el inicio de la Nations Cup, Los Teros vuelven nuevamente a escena mañana para recibir a Rumania desde la hora 14:00 y otra vez en el Estadio Charrúa.

A pesar de la caída ante los georgianos, el ánimo del plantel luego de ese encuentro fue muy bueno y durante la semana, tanto el staff como los jugadores trabajaron pensando en el rival de este sábado y también en no repetir los errores que costaron caro en el estreno ante un duro equipo europeo que pegó en los momentos justos para sacar ventajas.

La indisciplina a la hora de defender fue un punto clave para la Celeste ya que el equipo concedió 18 penales contra Georgia, algo que provocó muchos puntos del rival.

Pero como punto a favor, hubo varios jugadores que contaban con escasa competencia internacional a nivel mayor y respondieron de muy buena manera conformando al staff técnico del seleccionado uruguayo.

Los Teros batallaron con rebeldía frente a Georgia: los puntos positivos del estreno celeste en la Nations Cup

Tal es así que el entrenador Rodolfo Ambrosio reafirma su confianza en el plantel que enfrentó a Georgia y lo repetirá ante Rumania en la segunda jornada de la Nations Cup.

Juan González en el partido entre Los Teros y Georgia por la Nations Cup en el Estadio Charrúa.
Juan González en el partido entre Los Teros y Georgia por la Nations Cup en el Estadio Charrúa.
Foto: Leonardo Mainé.

Los Teros jugarán con los mismos 15 que salieron a la cancha el sábado y solo habrá un cambio posicional: Juan González, quien fue wing ante los georgianos, estará como fullback y Francisco González Capdevila pasará a la posición del jugador de Worcester Warriors de Inglaterra.

El XV uruguayo formará con Mateo Sanguinetti, Joaquín Myszka y Reinaldo Piussi; Ignacio Dotti y el capitán Felipe Aliaga; Manuel Ardao, Lucas Bianchi y Manuel Diana; Joaquín Suárez y Jean Cotarmanach; Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Francisco González Capdevila y Juan González.

Cabe recordar que el encuentro comenzará a la hora 14:00 en el Estadio Charrúa y se podrá ver en vivo a través de ESPN 3 por cable y también mediante la plataforma digitial de Disney+ por streaming.

Las entradas están a la venta a través de RED UTS y los precios van desde los $ 450 a los $ 2.050 pesos.

Tras enfrentar mañana a Rumania, Los Teros recibirán a Hong Kong el próximo sábado 18 de julio desde la hora 14:00 en lo que será el último partido de esta ventana internacional de este mes para un equipo uruguayo que luego volverá a escena con otros tres juegos en el mes de noviembre enfrentando a otros tres rivales del Grupo B en condición de visitantes.

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