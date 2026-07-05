Los Teros batallaron con rebeldía frente a Georgia: los puntos positivos del estreno celeste en la Nations Cup

Los Teros comenzaron la Nations Cup con derrota y en casa ante Georgia por 41 a 34, pero no todo es negativo para un equipo uruguayo que le hizo frente a varias ausencias importantes y le jugó de igual a igual a un equipo muy físico que impuso sus condiciones en un encuentro que recién se pudo definir en los últimos cinco minutos.

Es que los dirigidos por Rodolfo Ambrosio dejaron todo en la cancha y fiel a su estilo de no dar nada por perdido hasta que termina un partido, tuvo contra las cuerdas a un rival que supo aprovechar los errores para sacar ventajas.

Tras un comienzo favorable para Los Teros, que con la vieja receta de line y maul abrieron el marcador a los 7’, Georgia despertó y con despliegue físico no solo lastimó a Uruguay sino que lo llevó a errores defensivos que provocaron indisciplina en un conjunto celeste que concedió 18 penales en los 80 minutos de juego.

Quizá ahí estuvo el punto más negativo para los de Ambrosio, que no supieron controlar ese rubro en el transcurso de un encuentro en el que a pesar de eso, lucharon con sus armas porque cuando la Celeste se largó a jugar, también le hizo daño a Georgia.

Los Teros en el Estadio Charrúa por la Nations Cup. Foto: Leonardo Mainé.

Lo hizo en el inicio del partido, luego —ya en desventaja— en el cierre de la primera parte, en el comienzo del complemento para volver a ponerse a tiro y también en un cierre muy bueno en el que a pesar de consumarse la derrota, el equipo fue al frente con sus armas.

Para destacar, Los Teros jugaron sin varias piezas importantes que por lesión o compromisos con sus clubes no están en esta ventana y le jugaron de igual a igual —desde lo físico, el contacto y las formaciones fijas— a un duro rival.

Y esa situación de ausencias le abrió la puerta a otros jugadores que levantaron la mano y demostraron estar a la altura a pesar de la escasa actividad internacional en algunos casos y sin importar si era el debut en un seleccionado mayor como pasó con Germán Kigel y Lucas Porcelli.

Jean Cotarmanach en su primer partido con Los Teros en el Estadio Charrúa por la Nations Cup. Foto: Leonardo Mainé.

Capítulo aparte merece la actuación de Jean Cotarmanach, apertura de 21 años que jugó su primer partido con Los Teros en el Estadio Charrúa luego de haberse estrenado en el seleccionado mayor en la ventana de noviembre ya que hasta 2024 defendió a las juveniles de Francia.

El 10, francés e hijo de padre uruguayo, anotó nueve puntos y puso una exquisita asistencia con el pie para el try de Juan Manuel Alonso a los 69’.

Con virtudes y defectos a corregir, Los Teros dejaron todo y estuvieron a la altura en casa.