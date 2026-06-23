Con plantel definido, Los Teros aprontan la Nations Cup: convocados, ausencias, calendario y venta de entradas

Con los convocados definidos, bajas importantes, pero con muchas expectativas e ilusión de seguir sumando partidos de alto nivel, Los Teros comenzaron ayer la preparación para la Nations Cup que tendrá un agitado mes de julio para el equipo de Rodolfo Ambrosio.

En tal sentido, el plantel arrancó los entrenamientos en el Estadio Charrúa con miras a las primeras tres jornadas de este torneo que tendrá a los celestes jugando en Montevideo.

Será la primera actividad oficial para Uruguay en este 2026 y en la convocatoria hay ausencias importantes por lesión -muchas en la primera línea- y también por otros motivos a tener en cuenta ya que por ejemplo, Santiago Arata no será parte de esta ventana ya que el medio scrum uruguayo volvió a ser convocado por el histórico plantel de Barbarians por segunda temporada consecutiva en un hecho que no hace más que demostrar el momento por el que atraviesa el Rata.

Para esta instancia, el staff de Uruguay convocó a los forwards Felipe Aliaga, Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Santiago Cagnone, Bautista Cat, Manuel Diana, Ignacio Dotti, Germán Kigel, Máximo Lamelas, Santiago Martirené, Joaquín Myszka, Mateo Perillo, Reinaldo Piussi, Lucas Porcelli, Manuel Rosmarino, Mateo Sanguinetti, Mateo Sosa y Arturo Ten Hoever, mientras que los backs serán Juan Manuel Alonso, Ignacio Álvarez Akiki, Ícaro Amarillo, Felipe Arcos Pérez, Jean Cotarmanach, Francisco González Capdevila, Juan González, Pedro Hoblog, Francisco Landauer, Alfonso Perillo, Iván Peters, Ignacio Rodríguez Bosch, Franco Scaldaferri, Joaquín Suárez y Alfonso Vidal.

Cabe recordar que Los Teros debutarán en la ventana internacional de julio correspondiente a la Nations Cup el sábado 4 desde la hora 14:00 frente a Georgia en el Estadio Charrúa, donde siete días más tarde recibirán a Rumania y el 18 cerrarán ante Hong Kong, siempre desde las 14:00.

Entradas disponibles y abonos para los tres partidos

A través de la página web de RED UTS se puede acceder a las entradas para los tres partidos de Uruguay, con la posibilidad de que también se puede adquirir un abono que permite el ingreso a los tres encuentros que disputarán Los Teros.

Los precios para los partidos individuales van desde los $2.050 en el Palco Oficial, a los $1.050 en Preferencial, $650 en Tribuna Bolivia y $450 en las Tribunas Cabecera Sur y Norte.

Mientras tanto, en caso de acceder al abono para los tres partidos los montos pasan a ser de $4.050 en el Palco Oficial, $2.550 en Preferencial y $1.500 en la Tribuna Bolivia.

Cabe remarcar que con la compra de cada entrada, $50 serán destinados a una ayuda a Gonzalo Moratorio. Los menores de 12 ingresar de forma gratuita.