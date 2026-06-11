La gran problemática que afrontan Los Teros de cara a la ventana internacional de julio por la Nations Cup

El rugby uruguayo se apronta para una instancia más que importante en la preparación para el Mundial de Australia 2027 ya que Los Teros tendrán el comienzo de la Nations Cup en julio.

El equipo que tiene al argentino Rodolfo Ambrosio como head coach jugará la ventana internacional en el Estadio Charrúa, donde recibirá a Georgia el domingo 4 de julio, a Rumania el sábado 11 de julio y a Hong Kong el sábado 18, en todos los casos desde las 14:00 horas.

Pero mientras el entrenador planifica estos partidos de suma importancia, el seleccionado uruguayo afronta una problemática a resolver y es la ausencia de varios jugadores que se desempeñan en la primera línea.

Según informó la sanidad de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), son cuatro las ausencias de jugadores que están en la consideración de Ambrosio.

Germán Kessler —mundialista en Inglaterra 2015, Japón 2019 y Francia 2023— fue sometido a una cirugía de rodilla por lesión de meniscos y tiene para dos meses de recuperación.

Por otra parte, Guillermo Pujadas, quien defendió a Los Teros en la Copa del Mundo de Japón 2019 y Francia 2023, se operó de la columna y su regreso a la actividad se está dando de manera progresiva, pero no estará disponible para la ventana internacional de julio.

Rodolfo Ambrosio, entrenador de Los Teros, en su visita a Australia. Foto: Gentileza.

Otro mundialista como Ignacio Péculo, quien integró el plantel en Francia 2023, sufrió una lesión cervical y tendrá entre cuatro y seis meses de recuperación.

Además, Francisco “Paco” Suárez, integrante de la nueva camada de Teros, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras una lesión en el hombro y la recuperación le demandará entre seis y ocho meses.

Estos cuatro jugadores no estarán en la ventana de julio al igual que Sebastián Pérez y Juan Francisco Bessio, quienes tras su temporada en Peñarol Rugby viajarán con Los Teritos M20 al World Rugby U20 Championship y no podrán ser parte del plantel del seleccionado mayor para los partidos ante Georgia, Rumania y Hong Kong.

Cabe destacar que desde que asumió como head coach de Los Teros, el argentino Rodolfo Ambrosio ha convocado a jugadores como Mateo Sanguinetti, mundialista en Inglaterra 2015, Japón 2019 y Francia 2023 que aún no está en plenitud física ya que se viene recuperando de una operación de rodilla, los también mundialistas Facundo Gattas, Diego Arbelo y Reinaldo Piussi, y a Mateo Perillo y Joaquín Myszka.

Lo cierto es que la situación sanitaria de los primeras líneas preocupa a la interna de Los Teros y por estas horas, el entrenador planifica lo que será una nueva convocatoria del equipo uruguayo de cara al regreso de la Nations Cup.