Old Christians ganó el clásico y se quedó con el primer lugar del Top 12 de cara a las semifinales del Apertura

La última fecha del Torneo Apertura del Top 12 de la Primera División del Campeonato Uruguayo de rugby dejó un cambio importante en la primera posición ya que Old Christians, que le ganó el clásico de los colegios a Old Boys por 20 a 10 ayer por la tarde en San Patricio, se quedó con el primer puesto de la fase regular y con el número uno de cara a las semifinales de la Copa de Oro.

El azulgrana, que lideró durante gran parte del certamen, cerró la fase regular en el segundo lugar y su cruce de semis confirmado será con Carrasco Polo, que venció sin problemas a Seminario por 80 a 26, y finalizó tercero

Lo que resta saber es el rival de Old Christians, que tras haber cerrado como primero, se medirá ante el cuarto clasificado que aún no se conoce ya que resta por disputarse el juego entre Trébol de Paysandú y Círculo de Tenis de Montevideo en el que si los sanduceros ganan con bonus ofensivo, se meterán en semis.

Según informaron a Ovación desde Trébol, el encuentro no tiene fecha concreta y eso se definirá en los próximos días ya que de ese resultado depende el cruce de semis por Copa de Oro y también los otros por Copa de Plata.

🔎 Para mirar con atención



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En los otros resultados de la jornada del sábado, Los Cuervos derrotaron como visitantes a PSG en un partidazo por 50 a 31 con bonus ofensivo y —a falta del encuentro de Trébol— quedaron cuartos en la tabla de posiciones, mientras que Lobos le ganó en Punta del Este a Ceibos por 42 a 28 y el Montevideo Cricket Club venció a Champagnat por 22 a 18.

Cabe recordar que los primeros cuatro de la tabla de posiciones jugarán semis por Copa de Oro, los otros cuatro Copa de Plata y los restantes cuatro Copa de Bronce.