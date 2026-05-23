El Top 12 de rugby uruguayo retorna tras una semana de parate, con un partido en la parte alta

El Torneo Apertura de rugby de Primera División tendrá este sábado la disputa de la séptima fecha con seis partidos que comenzarán a la hora 15:45 y que marcarán el regreso de la actividad tras el parate por el fin de semana largo del 18 de mayo.

El encuentro que se roba toda la atención será el que protagonizarán Old Boys, líder en solitario del Top 12 con puntaje perfecto, y Carrasco Polo, que está en la tercera ubicación y que apenas posee una sola derrota.

El partido será en British School y tendrá el arbitraje de Claudio Cattivelli. El azulgrana va en busca de su séptima victoria al hilo, mientras que el Caballito procurará bajar al puntero y terminar con su imbatibilidad.

Por otra parte, el escolta y otro de los invictos —con un punto bonus menos que el líder— Old Christians tendrá una complicada visita frente a Los Cuervos en Camino Mendoza, donde Gonzalo Ventoso estará a cargo del arbitraje.

En otro de los partidos de esta séptima etapa, Lobos de Punta del Este recibirá la visita de Trébol de Paysandú con Roberto Barreiro como referee principal del juego.

En cancha del Círculo de Tenis de Montevideo, los del Prado enfrentarán a Champagnat — que aún no pudo ganar— con el arbitraje de Sebastián Milar, mientras que en Ceibos, el anfitrión tendrá la visita de PSG —otro de los equipos sin victorias— con Marcelo Piñeyro como referee.

El restante partido será el que protagonizarán el Montevideo Cricket Club y Seminario en cancha del Decano con Armen Abi-Saab en el arbitraje.

Cabe recordar que Old Boys lidera con 30, Old Christians tiene 29, Carrasco Polo 23, Los Cuervos tienen 21, Ceibos 20, Lobos 17, Trébol 16, Seminario 11, Círculo de Tenis 9, Cricket 8 y cierran PSG y Champagnat con un punto cada uno.