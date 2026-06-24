Tras la definición del Grupo B del Mundial 2026, así quedó panorama de Uruguay para avanzar como tercero

Las aspiraciones para Uruguay se complicaron tras la definición del Grupo B del Mundial 2026, el cual ganó Suiza con siete unidades. Lo relevante para la Celeste era el resultado entre Bosnia y Qatar, donde los europeos finalizaron terceros con cuatro unidades.

La selección de Marcelo Bielsa precisaba un empate entre estos últimos para tener chance de posicionarse por encima del tercero de dicho grupo, incluso perdiendo. Pero ahora Uruguay tacha uno de los cuatro terceros que precisa que queden por debajo, para avanzar en dicha posición.

Hay que recordar que si la Celeste le gana a España en la última fecha del Grupo H, no solo asegurará la clasificación, sino además la consiga muy probablemente como primera. Sin embargo la historia cambia si se da un empate o una derrota ante la Furia Roja.

Así se define si Uruguay empata con España

Si los Charrúas sacan una igualdad ante la vigente campeona de Europa, podría clasificar como segunda si Cabo Verde y Arabia Saudita no se sacan diferencias. En este punto pasan a pesar los goles a favor, donde hoy Uruguay aventaja a los africanos por uno.

Pero si se da un ganador, la Celeste tendrá que sacar la calculadora para clasificar tercera. En este punto, Bosnia ya no es alcanzable, por lo que ahora tendrán que ocurrir cuatro de los siguientes acontecimientos, en los 10 grupos restantes.

Grupo A: Que no gane República Checa.

Grupo C: Que pierda Escocia.

Grupo D: Que no empaten Paraguay y Australia.

Grupo E: Que no gane Ecuador.

Grupo F: Que pierda Suecia.

Grupo G: Que Egipto le gane a Irán o que empaten 0-0. En caso de que esto no se dé, también sirve un empate entre Nueva Zelanda y Bélgica.

Grupo I: Que Senegal no le gane a Irak. También sirve que los asiáticos pierdan hasta por dos goles.

Grupo J: Que pierda Argelia.

Grupo K: Que Congo no gane.

Grupo L: Que pierda Croacia.

Así se define si Uruguay pierde con España

Si la Celeste no puede con los europeos, lo importante es que caiga por la menor cantidad de goles posibles. En el mejor de los escenarios Uruguay pugnará en este caso por ser uno de los mejores terceros, con dos puntos y una diferencia de gol de -1. Los grupos B, C, D, F y J ya no serían alcanzables, por lo que en cuatro deberían ocurrir los siguientes acontecimientos, en las seis series restantes.