“Me abrieron la yerba y trajeron perros”: el relato de Majo Paiva al entrar a Estados Unidos para el Mundial

Este jueves comienza la 23° edición de la Copa del Mundo, lo que para la periodista deportiva uruguaya Majo Paiva será su primera cobertura mundialista. La comunicadora que es parte de la cobertura de DSports, compartió en redes sociales cómo fueron los controles migratorios que enfrentó al ingresar a Estados Unidos. Contó que en el aeropuerto de Miami le revisaron la yerba y le realizaron pruebas de detección de drogas.

"Es como Alerta Aeropuerto", relató en una serie de historias de Instagram en las que también dejó recomendaciones para los hinchas que viajarán a seguir a Uruguay durante el torneo.

También a través de sus redes sociales, la joven anunció que iría por primera vez a cubrir una Copa del Mundo. "Mi primer Mundial. ¡Los sueños no se cumplen así nada más, hay que laburar por ellos! ¡Gracias a los que me acompañan en este camino para nada fácil, desde hace tanto! ¡Primero mi familia y amigos a los que amo y extraño! A los que pusieron su laburo en aporte a mi imagen y crecimiento, vaya a ellos mi gratitud", escribió en un posteo junto a la Copa del Mundo, y agradecimiento a colegas y marcas que la han acompañado.

La periodista deportiva ya se encuentra en Estados Unidos, y a su comunidad de seguidores les explicó su experiencia, y dio algunos tips sobre los controles de seguridad para quienes estén por viajar al Mundial.

"Buen día, con esta cara de dormida me estoy yendo para el Aeropuerto voy a hacer un video que me están pidiendo desde hace días, me están preguntando y me parece más fácil ponerlo por acá", comenzó Paiva en una historia de Instagram.

"Yo hice varias paradas, cuando la primera vez que llegué acá (Estados Unidos) fui al JFK (Nueva York) y pensé que iba a ser mucho más riguroso. Se llevaron un montón de gente para el cuartito, eso se nota. Me preguntaron para qué me quedaba, un relato que respaldara por qué tenía la visa de trabajo. Es bueno estar familiarizado con el inglés, porque al menos la funcionaria que me tocó no le interesó mucho hablar en otro idioma que no fuese el inglés. Y no me hicieron problema. Yo llevaba yerba, termo y mate, y sin problemas. Pasé. Les dije: 'mate', lo conocían", comentó.

El mensaje cerró con el cambio vivido tras su arribo al aeropuerto de Miami. "Ahora, acá en Miami, sí. Me abrieron la yerba, le hicieron test de droga, me trajeron los perros, me revisaron a mí de forma más personal, el equipaje otra vez lo volvieron a escanear. El de Miami, por lo que tengo entendido y experiencia propia, es el más complicado. Ojo con la yerba", comentó Paiva.

Majo Paiva. Foto: Archivo. Foto: Gentileza.

En otro video continuó hablando de su experiencia, y dando tips para los viajeros. "Otra cosa que me acordé ahora que estaba mirando el video: lo del cuartito. Como dije, se están llevando mucha gente, se ve. Cuando te llevan al cuartito la maleta te la quitan (y aclara en un texto No es que te la quiten, sino que ellos te la buscan por vos). Eso no me tocó a mí, pero lo vi. Y las van aglomerando en un lugar donde se ve que un perro las revisa, y alguna puntual puede que la abran, o no, eso no me quedó claro, pero se la llevan, y cuando te liberan, tenés las maletas ahí. No tenés que salir corriendo a buscarlas como loca, si están en la cinta. El equipaje solo en el aeropuerto no se deja, es contra las normas. En el cuartito se demora, porque se irá más a detalle, si hay alguno acá que pasó está bueno que comparta para que la gente sepa, y más que nada, no se pongan nerviosos. Son controles que se están haciendo de forma regular, más que nada por el Mundial.".

En una tercera publicación, Paiva comentó cómo fueron los controles respecto a la yerba. "El test lo hicieron en mi presencia, te tenés que quedar, te explican lo que están haciendo, es medio Alerta aeropuerto, así como lo vemos, es así. Sin las cámaras nomás. Pero te hacen el test, la revisión es mucho más a detalle. El mismo test que te lo hacen, te lo pasan por la ropa, en tus manos. Trajeron una hispana para ese momento, igual está bueno el tema del idioma porque pueden pasarte estas situaciones donde te explican todo los funcionarios, pero te lo explican en inglés. A fin de cuentas me devolvieron todo, me pidieron disculpas, me dijeron que estaban trabajando, lo cual entendí. Y después me dicen, graciosamente porque fue con tono jocoso: 'es de la buena', y yo: 'sí, es de la buena'. No importa la marca porque no hice canje de yerba", comenta entre risas.

"Estén tranquilos que eso puede llegar a darse, siempre que sea con el respeto y la tranquilidad de parte del que le están revisando, y al final te devuelven las cosas", cerró la periodista.