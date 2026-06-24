Dónde ver México vs. República Checa en vivo por el Mundial 2026: a qué hora se define el Grupo A

El cruce entre México y República Checa por el Grupo A del Mundial 2026 se jugará el miércoles 24 de junio de 2026, a las 22:00, en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) de la Ciudad de México, México.

México llegará en una posición favorable dentro de la serie después de vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, resultados que lo dejaron con puntaje perfecto. República Checa, en cambio, cayó 2-1 ante Corea del Sur e igualó 1-1 con Sudáfrica, por lo que necesitará sumar para sostener sus aspiraciones en el grupo.

Así están las posiciones del Grupo A del Mundial:

Dónde ver el partido entre México y República Checa en vivo

Para quienes sigan el torneo y se pregunten dónde ver este partido, estas son las señales que lo transmiten: DSports en televisión por cable, DGO, Flow, DAZN y AUF.TV a través de streaming y Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos de la competencia para todo el territorio uruguayo.

Un choque que definirá a los clasificados del Grupo A

República Checa llega con la obligación de transformar sus buenos pasajes de juego en puntos. En este torneo marcó por intermedio de Ladislav Krejčí en la derrota 2-1 ante Corea del Sur y de Michal Sadílek en el empate 1-1 frente a Sudáfrica, pero no logró sostener la ventaja en ninguno de esos encuentros. La selección checa tiene referencias fuertes en la Eurocopa 1996, donde fue subcampeona, y en la Eurocopa 2004, cuando alcanzó las semifinales.

El Tri llega con impulso y sin goles recibidos en sus dos primeras presentaciones. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron en el 2-0 ante Sudáfrica, mientras que Luis Romo marcó el tanto del triunfo 1-0 contra Corea del Sur.

Raúl Jiménez celebra su gol ante Sudáfrica por el Mundial 2026. Foto: AFP.

En el contexto de los Mundiales, la selección mexicana aparece como una de las más tradicionales de América, gestionada por la Federación Mexicana de Fútbol y con competencia habitual en la Concacaf.

En el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones figura un partido jugado, con victoria de República Checa, ningún triunfo de México y ningún empate. Ese antecedente dejó además un saldo de dos goles checos y cero mexicanos, un dato que agrega interés a un cruce en el que el presente del torneo favorece al equipo norteamericano, pero la necesidad será mayor para el conjunto europeo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.