40 años del Gol del Siglo: la original crónica del emblemático partido de Maradona contra Inglaterra en México '86

Hoy los aplausos son para Messi, que no para de hacer goles y llena de ilusión a los argentinos en la búsqueda de su cuarta estrella. Pero un día como hoy de hace 40 años, las crónicas de todos los diarios hablaban de otro zurdo, bajito y que también llevaba la 10 de Argentina en la espalda. Un tal Diego Armando Maradona, que había protagonizado uno de los partidos más emblemáticos en la historia de la Copa del Mundo.

El 22 de junio de hace cuatro décadas la selección de Argentina derrotaba 2-1 a Inglaterra por cuartos de final del Mundial de México 1986. En aquel partido, marcado por un fuerte simbolismo patriótico por la Guerra de las Malvinas que enfrentó años antes a las dos naciones, Maradona se hizo un lugar en el Olimpo de los dioses albicelestes y así lo relató la crónica de El País desde el mítico Estadio Azteca, el lugar de los hechos:

“Argentina tiene a Diego Armando Maradona. Un jugador que por su categoría internacional y por la clase que tiene, le resuelve todo a su equipo (...). Y me podrán decir que el primer gol que le marcó a los ingleses fue con la mano. Sí, es verdad, cuando Maradona saltó junto al golero Shilton, metió un puño (...). Pero la clase de Maradona hace que los propios jueces esperen lo imposible de este futbolista, como ser, llegar a esa pelota con su cabeza midiendo apenas algo más de un metro sesenta”, escribía Jorge Crosa.

La viveza criolla del “Pelusa” abrió el marcador (51’), ante la indignación británica y la euforia argentina por el tanto y por la forma. Instantes después (55’) exhibió toda su categoría con “el Gol del Siglo”, dejando a medio plantel inglés tumbado en el verde césped.

Así lo describió aquella histórica crónica: "Un verdadero golazo, donde el autor hizo como en el campito, dejó a un defensa por el camino, luego amagó y otro inglés quedó atrás y cuando le quedaba Shilton, lo esquivó y definió con una maestría estupenda".

👉 Se cumplen 40 años de la memorable actuación de Maradona contra los ingleses en el Mundial de México 86.



📰 Ovación desempolvó el diario de aquel día para ver que escribieron el corresponsal de la época Jorge Crosa.



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La tapa de El País del 23 de junio de 1986:

Diario del 23 de junio de 1986: el emblemático partido de Maradona en el Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. Archivo/El País

¡MARADONA HIZO LOS DOS, CON LA MANO!

El muchacho es zurdo, pero el segundo lo hizo con la derecha. ¡Con la mano derecha!, pero la que tiene en el pie. ¡O no es así!

Diego Maradona, el sensacional delantero de Argentina, dijo que el segundo gol que convirtió a Inglaterra, toda una obra de arte, fue “en base a quiebres y amagues de cintura” y lo calificó como “el más importante” de su carrera porque sirvió para asegurar el pase de su equipo a semifinales de la Copa Mundial.

El primero de sus goles se vio confuso en el estadio porque Maradona saltó junto con el arquero Peter Shilton y pareció que había cabeceado, pero la televisión mostró que Maradona se ayudó con la mano.

“Hablemos otro día de ese gol, ahora vamos a hablar del triunfo”, dijo el delantero de 25 años en los vestuarios de Argentina, aún con la ropa de jugar transpirada.

Pero ante insistentes preguntas en tal sentido, Maradona respondió sonriendo que ese gol “fue un poco con la mano de Diego y otro poco con la cabeza de Maradona”.

Sobre el segundo gol, Maradona lo describió así: “recibí un pase de Burruchaga en la mitad de la cancha, cuando me sale Butcher quiebro la cintura, me sigue Valdano por la izquierda, amago dársela pero sigo, y cuando me sale Fenwick se la tiro larga para adelante descolocando a él y a otros defensores. Y cuando me sale Shilton, le amago que voy a patear, le engancho para afuera, lo eludo y después no tuve nada más que empujar la pelota”.

Cuando se le preguntó si había sido el mejor gol de toda su carrera, contestó que “el mejor no, pero sí el más importante porque fue en un Mundial y además sirvió para asegurar el triunfo”.

Maradona dijo que ese gol “lo viví pensando en mi mamá y en la gente que me quiere, pero también pensé en mi país, en el equipo y en mi felicidad personal”.

“Tuve la suerte de hacer los goles, pero lo importante es que Argentina ganó un partido decisivo frente a un gran rival, que sólo comprometió nuestro triunfo en los diez minutos finales”.

Y, de N.°: Diego Armando, el Señor del fútbol, culminó explicando su obra de arte: “___ el olvido y después no tuve nada más que empujar la pelota”; ¡Claro que sí!... Pero con la “mano del pie derecho” si no que lo digan los británicos que quedaron por el camino.

Diego Armando Maradona en el emblemático Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. Foto: AFP

La crónica del partido: "Sonríe por mí Argentina"

Las críticas arreciaban por la formación que le había dado Bilardo a la selección albiceleste.

Muy poca gente creyó que Argentina podía tener una buena figuración en el Campeonato del Mundo.

Se acusó al técnico de ser defensivo neto. De haber dejado figuras muy importantes en Buenos Aires. De no participar de ese diálogo que quiso mantener con él la prensa.

En más de una oportunidad Bilardo dijo que no había nada que decir, que tenía que llegar a México, jugar el Campeonato del Mundo y luego vería qué era lo que tendría para hablar.

Yo pienso que hay dos cosas que se deben separar. En primer lugar, lo que se pensaba de este equipo argentino, y en segundo lugar lo que ha respondido Argentina en el Mundial.

Si tomamos en cuenta lo que se pensaba de este equipo, indudablemente no podía pasar de la primera fase del torneo. Pero una vez lograda la primera posición de su serie, demostró que era uno de los grandes candidatos para estar entre los cuatro mejores, y quizá también en la final del torneo, ya que de acuerdo al fútbol bastante mediocre que se ha visto en este campeonato, el que cuenta con una figura que desnivela lleva todas las de ganar.

Y Argentina tiene a Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona en el emblemático Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. Foto: AFP

Un jugador que por su categoría internacional y por la clase que tiene, le resuelve todo a su equipo y es quien en definitiva ha llevado a los argentinos a este sitial que ya hoy han conseguido, o sea estar entre los cuatro mejores.

Y si había alguna duda sobre la valía de Maradona, luego del partido contra Inglaterra, la misma se ha disipado. Confirmando este jugador, que actualmente es el mejor del mundo.

Y me podrán decir que el primer gol que le marcó a los ingleses fue con la mano. Sí, es verdad, cuando Maradona saltó junto al golero Shilton, metió un puño y mandó el balón dentro del arco. Pero lo hizo tan bien, que engañó a todos. Porque el árbitro de Túnez, Ali Ben Naceur, no se percató y menos aún el línea búlgaro que estaba de ese lado, y esto es muy probable que haya sucedido, porque la gran clase de Maradona hace que los propios jueces esperen lo imposible de este futbolista, como ser, llegar a esa pelota con su cabeza midiendo apenas algo más de un metro sesenta.

Y como los árbitros de este Mundial han sido un desastre, todos se “comieron” esa mano de Diego y se validó el primer gol argentino. Y mire que acá creo que la FIFA no tuvo nada que ver, simplemente los árbitros son horrendos.

Usted me entiende ¿verdad? Quiero decir que fue un error referil involuntario en esta oportunidad, porque son malos y nada más.

Aunque en este Mundial hubo de los otros errores, y ya de ellos hemos hablado bastante, como aquella expulsión de Batista en el partido Uruguay-Escocia.

Ahora bien, pese al regalo, Argentina igualmente se mostró superior a los ingleses y ganó bien.

El equipo británico fue muy flojo en ofensiva y cuando debió salir a buscar el partido dejó al descubierto todas las carencias atacantes que tenía.

Mientras que por el lado de Argentina, cada pelota que caía en los pies de Maradona era medio gol. Y así llegó el segundo, un verdadero golazo, donde el autor hizo como en el campito, dejó a un defensa por el camino, luego amagó y otro inglés quedó atrás y cuando le quedaba Shilton, lo esquivó y definió con una maestría estupenda. Claro, esto no fue todo, porque antes del final, se arrimó al borde del área y de media vuelta casi convierte el tercero, pero la pelota pegó en el caño y todo quedó como estaba.

Argentina defendiendo a América ha pasado a las semifinales del Campeonato del Mundo.

Y esto es total justicia, porque el equipo de Bilardo ha sabido manejar los partidos y además, Maradona está muy bien acompañado, porque no podemos desconocer lo hecho por jugadores como Ruggeri, Valdano, Batista o el propio Burruchaga.

Por lo tanto, teniendo buenos jugadores y sobre todo al mejor del mundo, creo que Argentina estará en la final, y si se da, bueno, como uruguayo y sudamericano solamente decir: “Sonríe por mí Argentina”.

Diario del 23 de junio de 1986: el emblemático partido de Maradona en el Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. Jorge Crosa/El País

El 1x1: "Diego Armando, ¿qué más?"

ARGENTINA

PUMPIDO: Bien. Muy atento y seguro. Siempre estuvo dispuesto a salir en los envíos aéreos ayudando a los zagueros a neutralizar a los corpulentos delanteros ingleses.

CUCIUFFO: Mostró su regularidad acostumbrada.

BROWN: Buen partido. Ágil mental y físicamente.

RUGGERI: Mejoró mucho si tenemos en cuenta lo que había hecho en los últimos partidos.

OLARTICOECHEA: Tuvo problemas de marca, muchas veces lo tomaron mal parado.

GIUSTI: Aportó poco.

BATISTA: Muy bien. Impuso su personalidad. Es un jugador básico para este equipo argentino.

BURRUCHAGA: Importante en el primer tiempo donde aportó un gran despliegue físico apareciendo en casi todos los sectores de la cancha. En el complemento bajó algo sintiendo el trajín del partido.

ENRIQUE: Opaca gestión.

MARADONA: La mejor figura de la cancha. Fue desequilibrante para la defensa rival. Cuando encaró con la pelota dominada no pudieron pararlo, además convirtió los dos goles con que su equipo ganó y clasificó para las semifinales.

VALDANO: No se lució. Lo controlaron celosamente y por momentos lo neutralizaron. De todas formas fue una permanente amenaza para la defensa rival.

TAPIA: Jugó solamente 15' y no logró entrar en el ritmo del partido.

Diario del 23 de junio de 1986: el emblemático partido de Maradona en el Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. Jorge Crosa/El País

INGLATERRA

SHILTON: Bien. Muy seguro. En los goles no tuvo responsabilidad. El primero se lo hicieron con la mano y en el segundo Maradona realizó una jugada estupenda sorteándolo, aunque él había hecho un cierre casi perfecto.

G. STEVENS: Flojo, por ese sector Argentina tuvo grandes facilidades.

SAMSON: Buen partido. Seguro en el juego aéreo y expeditivo cuando trataron de entrarle por abajo.

FEMMICK: Se mostró inseguro.

BUTCHER: Cuando el rival buscó invadir por su sector no se mostró seguro.

T. STEVENS: Fue superado por los volantes albicelestes perdiéndose en una intrascendente faena.

HODDLE: El mejor de su equipo. Tiene una gran capacidad de recuperación pero además impuso su personalidad.

REID: Aportó poco.

HODGE: Como puntero y “ventilador”, que fue lo que intentó hacer, no logró destacarse.

BEARDSLEY: Lo anuló la zaga rival.

LINEKER: Bien. Demostró que su fama no es cuento. Estuvo oportuno en el gol, pero además siempre fue una amenaza para la última zona argentina.

WATTLE: Aportó poco, aunque es justo destacar que entró en el momento más difícil para su equipo, o sea cuando perdían dos a cero.

BARNES: Quizá si hubiera entrado antes habría cambiado la historia, ya que aunque tomó pocas pelotas, siempre las jugó bien. Fue el hombre que “fabricó” el gol de su equipo haciendo una estupenda corrida para luego poner el balón en la cabeza de Lineker.

Cuatro recortes de una crónica histórica: Argentina 2-1 Inglaterra

1 / 4: Diario del 23 de junio de 1986: el emblemático partido de Maradona en el Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. (Archivo/El País) 2 / 4: Diario del 23 de junio de 1986: el emblemático partido de Maradona en el Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. (Archivo/El País) 3 / 4: Diario del 23 de junio de 1986: el emblemático partido de Maradona en el Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. (Archivo/El País) 4 / 4: Diario del 23 de junio de 1986: el emblemático partido de Maradona en el Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. (Archivo/El País)