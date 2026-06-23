Qué canales transmiten Bosnia y Herzegovina vs. Qatar en vivo por el Mundial 2026: choque clave por el Grupo B

Bosnia y Herzegovina y Qatar jugarán el miércoles 24 de junio de 2026 a las 16:00 por el Grupo B del Mundial 2026, en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

El cruce llega con los dos seleccionados necesitados de sumar. Bosnia y Herzegovina viene de caer 4-1 ante Suiza después de haber empatado 1-1 con Canadá en el debut, mientras que Qatar perdió 6-0 frente a Canadá luego de rescatar un 1-1 ante Suiza con un gol agónico de Boualem Khoukhi.

Con ese panorama, ambos llegan con un punto y margen reducido en la pelea del grupo. Para Bosnia, el partido representa la chance de sostener sus aspiraciones tras un golpe duro en la segunda fecha; para Qatar, será una prueba de reacción después de una derrota amplia que afectó su diferencia de goles.

Dónde ver el partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar en vivo

El encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable y también a través de DGO, Flow y DAZN en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que también será una alternativa para ver el juego. La otra alternativa para el territorio uruguayo es AUF.TV.

Cómo llegan Bosnia y Herzegovina y Qatar al cruce clave del Grupo B

Bosnia y Herzegovina tuvo un arranque competitivo ante Canadá, partido en el que se adelantó con gol de Jovo Lukić, asistido por Sead Kolašinac, pero recibió el empate de Cyle Larin en el minuto 78. En su segunda presentación, frente a Suiza, resistió hasta el tramo final, pero terminó cayendo 4-1; Ermin Mahmic marcó el descuento en tiempo agregado y Tarik Muharemović fue expulsado.

Kerim Alajbegovic ante la marca de Silva Widmer en el partido entre Suiza y Bosnia Herzegovina por el Mundial 2026. Foto: AFP

Qatar, por su parte, debutó con un empate 1-1 ante Suiza gracias al tanto de Boualem Khoukhi a los 90+4, después del penal convertido por Breel Embolo. En la fecha siguiente sufrió una derrota contundente contra Canadá, en un partido condicionado también por las expulsiones de Homam Ahmed y Assim Madibo.

Jugadores de la selección de Qatar celebrando gol. Foto: Fran Santiago/AFP

En el historial entre ambas selecciones hay dos enfrentamientos registrados: Bosnia y Herzegovina no ganó, Qatar se impuso una vez y el restante partido terminó empatado. Ese antecedente le da al equipo asiático una mínima ventaja estadística antes de este duelo clave.

En términos históricos, Bosnia y Herzegovina es una selección europea de recorrido mundialista breve: su gran referencia sigue siendo la clasificación a Brasil 2014, donde no pudo superar la fase de grupos. Qatar pertenece al fútbol asiático, fue anfitrión en 2022 en su primera participación mundialista y en los últimos años consolidó peso regional con títulos continentales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.