Por dónde ver España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 este viernes 10 de julio

Las selecciones de España y Bélgica jugarán este viernes 10 de julio de 2026, a las 16:00 horas (21:00 de España), por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido será en el Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, Estados Unidos, en un cruce de alto voltaje entre dos selecciones europeas que llegan con argumentos distintos y ambiciones de meterse en semifinales.

La Roja arriba con una campaña en crecimiento, sostenida por una defensa que no recibió goles en sus presentaciones registradas y por un ataque que encontró variantes para resolver partidos cerrados y también para imponer diferencias amplias.

Los Diablos Rojos, en cambio, pasaron de un arranque más trabado a una versión mucho más agresiva, con peso ofensivo, reacción anímica y capacidad para convertir en momentos decisivos.

Por dónde pasan el partido entre España y Bélgica este viernes 10 de julio

Para quienes buscan dónde ver España vs. Bélgica, el partido podrá seguirse por DSports en televisión por cable. En streaming, estará disponible a través de plataformas como DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad del servicio en cada país y el paquete contratado por el usuario.

Para quienes busquen ver el encuentro desde el territorio español, las transmisiones oficiales serán: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

Estadio Los Ángeles, normalmente llamado SoFi Stadium, donde se llevará a cabo el choque de España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AFP.

España y Bélgica llegan con goles, figuras y recorridos diferentes

España comenzó su camino con un empate 0-0 ante Cabo Verde, pero luego despertó y elevó el nivel con una goleada 4-0 frente a Arabia Saudita: Lamine Yamal abrió el marcador a los 10 minutos, Mikel Oyarzabal convirtió a los 21 y 24, y el cuarto llegó por un gol en contra de Hassan Al Tambakti a los 49. Más adelante, superó 1-0 a Uruguay con gol de Álex Baena a los 42.

El equipo español siguió por la senda de la victoria en 16avos al golear 3-0 a Austria, con dos tantos de Mikel Oyarzabal y uno de Pedro Porro, y luego se impuso ante Portugal en octavos por 1-0, gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 90+1.

Con esos antecedentes, Oyarzabal aparece como su máximo goleador del torneo con cuatro tantos, mientras que Baena, Lamine Yamal, Pedro Porro y Merino aportaron en momentos clave. La estadística más fuerte es defensiva: España no recibió goles en los partidos de este Mundial.

Los goles de Mikel Oyarzábal y la fortaleza defensiva han sido las claves para que España siga soñando con ganar el Mundial 2026. Foto: AFP

Bélgica tuvo un recorrido más cambiante. Debutó con empate 1-1 ante Egipto y después empató 0-0 con Irán, pero su punto de quiebre llegó con el 5-1 propinado a Nueva Zelanda, una goleada en la que Leandro Trossard anotó dos veces, Kevin De Bruyne marcó otro, Romelu Lukaku convirtió a los 86 y Alexis Saelemaekers cerró la cuenta en el 90+4.

En la fase eliminatoria, los Diablos Rojos mostraron temple. Ante Senegal perdían 2-0, pero reaccionaron con goles de Lukaku a los 86, Youri Tielemans a los 89 y otro de Tielemans, de penal, en el 120+5 para ganar 3-2 en alargue.

Luego, en octavos, vencieron 4-1 a Estados Unidos, dejando afuera a la selección anfitriona en un choque marcado por la polémica antes del partido. Los goles llevaron por intermedio de Charles De Ketelaere en dos ocasiones, un tanto de Hans Vanaken y otro de Lukaku en el 90+3. En total, Bélgica llega con una producción ofensiva muy alta y con Lukaku como referencia de área, acompañado por Trossard, De Ketelaere, Tielemans y De Bruyne.

Romelu Lukaku celebra su gol par el 4-1 junto a sus compañeros de Bélgica en el encuentro ante Estados Unidos. Foto: AFP.

Por historia y jerarquía, España carga con el peso de una selección grande: campeona del mundo en 2010, protagonista de una era dominante entre 2008 y 2012 y ganadora de cuatro Eurocopas, incluida la de 2024. Bélgica también tiene recorrido mundialista relevante, especialmente desde su generación dorada de la década de 2010, con el tercer puesto en Rusia 2018, pero ha demostrado tener un recambio exitoso que le sigue permitiendo competir en la elite mundial.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.