Países Bajos se sumó a las selecciones con goleo centenario en Mundiales: mirá el tanto 100 de las otras siete

Cody Gakpo anotó el gol 100 del Mundial 2026 y minutos antes Brian Brobbey también anotó un tanto centenario, pero el de Países Bajos en la historia de las Copas del Mundo. El segundo del 5-1 ante Suecia marcó el mojón para la octava selección en superar esa barrera.

La selección neerlandesa se convirtió en la octava en ser centenaria en su goleo y la primera en hacerla sin ser campeona del Mundo. La goleada ante los escandinavos le permitió a la Naranja Mecánica alcanzar la cifra de 103 goles en la máxima cita del fútbol.

¡DOBLETE DE BROBBEY! El tanque neerlandés apareció otra vez por el centro y la desvió justito para volver a marcarle a Suecia.



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El Mundial pasado dos equipos más ingresaron al club. España fue el sexto, gracias al gol de Dani Olmo que anotó el primer tanto de la roja en el torneo, en la goleada 7-0 frente a Costa Rica.

Por su parte, Inglaterra lo consiguió en su tercer partido de la fase de grupos, cuando Marcus Rashford selló la goleada 3-0 ante Gales, que le valió clasificar como primero a los octavos de final.

Francia había sido la primera en alcanzar la cifra en este siglo. El autor del centenario fue Olivier Giroud que abrió la goleada 5-2 ante Suiza en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2014.

El Mundial del 1998 marcó el mojón para dos selecciones. Argentina se despidió en cuartos de final con derrota 2-1 ante Países Bajos, donde Claudio “Piojo” López convirtió el gol 100 de la albiceleste.

La otra en llegar al objetivo en dicho torneo fue Italia, por intermedio de Luigi Di Bagio, que abrió la goleada 3-0 ante Camerún, en la segunda fecha de la fase de grupos.

Las selecciones más goleadoras, Brasil y Alemania —con 241 tantos— llegaron a los 100 goles, en finales, y en los pies de sus máximos exponentes en el torneo. Pelé fue el autor con el primer tanto en la final de 1970, donde la Canarinha se consagró campeón tras golear a Italia 4-1.

El de Alemania lo marcó Gerd Müller. El Torpedo anotó el gol centenario para ganar el Mundial de 1974 por 2-1 frente a Países Bajos.

Uruguay es la que está más cerca de ser la novena selección en entrar al club de los 100. Maximiliano Araújo anotó el tanto 90 de la Celeste en el partido frente a Arabia Saudita, mientras que Anthony Elanga celebró el 86 para Suecia, en la caída frente a Países Bajos. El otro país que está cerca de llegar es Hungría, pero no juega el presente Mundial. Los europeos que fueron dominantes en los 50' llevan 87 goles. ¿Alguna selección más podrá llegar a los 100 en la presente Copa del Mundo?