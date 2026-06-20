Ecuador 0-0 Curazao en vivo por el Mundial 2026: La Tri pretende su primera victoria en el grupo E

La selección de Ecuador se enfrenta ante Curazao este sábado 20 de junio por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026. El encuentro se disputa desde las 21:00 horas en el estadio de Kansas City.

La Tri pretende sumar puntos con urgencia después de haberse estrenado con caída 1-0 ante Costa de Marfil. Por su parte, Curazao viene de ser goleado 7-1 por Alemania, que este sábado por la tarde le remontó el encuentro a los africanos y selló su pasaje a la siguiente ronda.

"El fútbol va de esto. De levantarse rápidamente. De saber que la capacidad que tengamos para aceptar ese dolor y crecer en el sufrimiento de la derrota nos va a acercar a nuestras convicciones", expresó el técnico Sebastián Beccacece en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Con información de EFE.