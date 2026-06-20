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El País Ovación Mundial

Ecuador 0-0 Curazao en vivo por el Mundial 2026: La Tri pretende su primera victoria en el grupo E

Los dirigidos por Sebastián Beccacece, que vienen de estrenarse con caída 1-0 frente a Costa de Marfil, desean reponerse ante la selección que fue goleada 7-1 por Alemania en el debut.

El País
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20/06/2026, 20:57
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Jordy Alcivar, volante de la selección de Ecuador, disputa la pelota con Juninho Bacuna, mediocampista de Curazao.
Jordy Alcivar, volante de la selección de Ecuador, disputa la pelota con Juninho Bacuna, mediocampista de Curazao.
Foto: JUAN MABROMATA/AFP fotos.

La selección de Ecuador se enfrenta ante Curazao este sábado 20 de junio por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026. El encuentro se disputa desde las 21:00 horas en el estadio de Kansas City.

La Tri pretende sumar puntos con urgencia después de haberse estrenado con caída 1-0 ante Costa de Marfil. Por su parte, Curazao viene de ser goleado 7-1 por Alemania, que este sábado por la tarde le remontó el encuentro a los africanos y selló su pasaje a la siguiente ronda.

"El fútbol va de esto. De levantarse rápidamente. De saber que la capacidad que tengamos para aceptar ese dolor y crecer en el sufrimiento de la derrota nos va a acercar a nuestras convicciones", expresó el técnico Sebastián Beccacece en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Con información de EFE.

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