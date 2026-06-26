Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 26 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo
Con un estelar choque entre Noruega y Francia, la jornada tendrá partidos súper importantes por las definiciones de tres grupos donde todos tienen chances de avanzar a dieciseisavos.
El Mundial 2026 está en plena etapa de definición, donde el interés crece en varias selecciones no solo por la definición de sus propios grupos, sino por la clasificación de los ocho mejores terceros, donde hay varios que ya terminaron de competir a la espera por meterse en los dieciseisavos del torneo o retornar a casa.
La jornada se abre con un plato fuerte. Erling Haaland y Kylian Mbappé tendrán otro esperado mano a mano, cuando Noruega se enfrente a Francia con el primer lugar del grupo I en juego.
Los galos llegan con el empate a su favor, pero con la necesidad de demostrar su chapa de candidatos, con varios pasajes en sus victorias ante Senegal e Irak donde tuvo dificultades para generar situaciones de peligro.
En frente tendrán a una contundente selección noruega, que ha destacado por su poderío ofensivo y que intentará vender cara la derrota frente a la finalista de los últimos dos Mundiales. Sin dudas uno de los partidos más llamativos de la fase de grupos del torneo, donde se mide un candidato al título y uno a ser sorpresa.
Noruega vs. Francia
Hora: 16:00
Estadio: Boston, Estados Unidos.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming, Paramount+, Canal 5, AntelTV y Disney+.
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Asistentes: Stuart Burt y James Mainwaring (Inglaterra).
VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).
Alineaciones probables:
Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. DT: Stale Solbakken.
Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Koné, Rabiot; Olisse; Dembélé, Barcola; Mbappé. DT: Guy Stéphan.
Senegal vs. Irak
Por ese mismo grupo Senegal e Irak juegan un partido directo por ser uno de los mejores terceros. Ambos llegan sin puntos y con un saldo de goles negativo, por lo que necesitan sumar imperiosamente de a tres y agregar triunfos lo más amplio posibles.
Hora: 16:00
Estadio: Toronto, Canadá.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Asistentes: Gary Beswick y Adam Nunn (Inglaterra).
VAR: Ivan Bebek (Croacia).
Alineaciones probables:
Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté; Malick Diouf; Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Sarr, Jackson, Mané. DT: Pape Thiaw.
Irak: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al-Ammari; Qasem, Ismail, Iqbal, Bayesh; Al-Hammadi. DT: Graham Arnold.
Cabo Verde vs. Arabia Saudita
La selección de Uruguay tendrá los ojos en España y los oídos en el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Ambos se enfrentan en un partido directo por avanzar a los dieciseisavos de final, donde a los africanos les sirve el empate para terminar por encima de los de Medio Oriente. Este es el resultado más favorable para la Celeste que podrá avanzar de fase empatando sin la necesidad de sacar la calculadora.
Hora: 19:00
Estadio: Houston, Estados Unidos.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: François Letexier (Francia).
Asistentes: Cyrill Mignier y Mehdi Rahmouni (Francia).
VAR: Marco Di Bello (Italia).
Alineaciones probables:
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Stopira; Kevin Lenini; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Monteiro, Hélio; Da Costa. DT: Bubista.
Arabia Saudita: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Lajami, Altambakti, Al-Harbi, Juwayr, Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari; Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.
Egipto vs. Irán
El Grupo G tendrá acción para los trasnochadores, donde ninguna de las cuatro selecciones llega como clasificada o eliminada.
Egipto es quien está en la vanguardia del grupo, que puede perder en caso de una derrota frente a Irán. Los Faraones solo precisan un empate para lograr superar la primera ronda de un Mundial por primera vez en su historia, pero para asegurar el primer puesto deberá abrochar el triunfo.
Hora: 23:55
Estadio: Seattle, Estados Unidos.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).
Asistentes: Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik (Polonia).
VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).
Alineaciones probables:
Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Irán: Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh; Nemati, Hajsafi; Jahanbakhsh, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebi, Taremi. DT: Amir Ghalenoei.
Bélgica vs. Nueva Zelanda
Bélgica está contra las cuerdas. La selección europea y favorita a ganar el grupo en la previa puede clasificar con un empate, pero para depender de sí misma tendrá que ganarle a Nueva Zelanda, que de no ganar estará eliminada del Mundial 2026. Los Kiwis intentarán sumar su primer triunfo en una Copa del Mundo para conseguir una histórica clasificación y decretar uno de los batacazos más grandes de la presente competición.
Hora: 23:55
Estadio: BC Palace de Vancouver, Canadá.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).
Asistentes: Mohammad Alkalf y Ahmad Alroalle (Jordania).
VAR: Juan Soto (Venezuela).
SVAR: Antonio García (Uruguay)
Alineaciones probables:
Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, Just; McCowatt, Singh, Wood. DT: Darren Bazeley.
Bélgica: Courtois; Meunier, Theate, Mechele; De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio; De Bruyne, Trossard; Lukaku. DT: Rudi García.
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