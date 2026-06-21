La razón por la que anularon lo que pudo ser el segundo gol de Maxi Araújo frente a Cabo Verde

Uruguay sufrió el cobro de una posición adelantada en lo que era gol de Maximiliano Araújo para ganar 3-2 en el partido que terminó igualando frente a Cabo Verde, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

La jugada viene de un córner lanzado por Agustín Canobbio, donde el jugador del Fluminense no alcanzó a volver a tiempo a la cancha tras una segunda pelota que partió nuevamente hacia la zona del tiro de esquina. Parados muy cerca de la línea estaban el arquero Vozinha y un defensor que custodiaba el primer palo, pero la pierna hacia afuera del oriundo de Fénix estaba más cerca de la línea de fondo que el talón del defensor.

El offside sancionado a Agustín Canobbio en lo que podía ser el tercer gol de Uruguay ante Cabo Verde.

La acción había continuado con una gran jugada individual del propio Canobbio que metió el centro atrás para Manuel Ugarte, que remató mordido, pero tras una serie de rebotes Mathías Olivera no pudo empujar a gol en primera instancia luego de una gran mano de Vozinha, pero sí luego Maximiliano Araújo, sin embargo la jugada ya estaba invalidada por el offside previo del jugador del Fluminense.

NO VALE EL TERCERO DE URUGUAY



Cuando toda la Celeste festejaba el 3-2, el VAR indicó fuera de juego. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Cu2v0W8SYW — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El partido Uruguay lo había comenzado perdiendo con gol de Kevin Lenini en un tiro libre directo donde se abrió la barrera; y si bien la Celeste fue a la carga por arriba y lo revirtió por los goles de Araújo y Canobbio, un error grosero entre Olivera y Fernando Muslera permitió a Hélio anotar el empate minutos después de su ingreso a la cancha.

El partido se desarmó en el final, Uruguay quedó totalmente partido donde ambos tuvieron alguna insinuación para ganar el partido. La más clara la desactivó Rodrigo Bentancur, cuando Cabo Verde pudo ganarlo de contraataque.