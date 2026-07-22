La picante frase de Zlatan Ibrahimovic sobre Paredes por los incidentes de la final que aumentó la polémica

La tensión que dejó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue sumando capítulos. Ahora fue Zlatan Ibrahimovic quien se metió de lleno en la polémica con unas explosivas declaraciones dirigidas a Leandro Paredes, uno de los principales protagonistas de los incidentes ocurridos tras el pitazo final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fiel a su estilo frontal, el histórico exdelantero sueco no ocultó su molestia por la actitud del mediocampista argentino y lanzó una frase que rápidamente recorrió el mundo.

"Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado ahí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte", expresó Ibrahimovic en Fox Sports.

Paredes terminó expulsado luego de los enfrentamientos con Eric García y Gavi, en una serie de empujones y discusiones que marcaron el cierre de la final que España ganó para conquistar su segunda Copa del Mundo.

El exjugador de Milan, Barcelona, PSG y Manchester United también cuestionó la reacción del conjunto español durante los incidentes.

"No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero", afirmó.

Más allá de la polémica, Ibrahimovic destacó el rendimiento futbolístico del equipo dirigido por Luis de la Fuente y sostuvo que el campeón fue un justo vencedor. "Ganó el fútbol. La forma en que España juega, la manera en que disputó este Mundial... eso es lo que la gente quiere ver", señaló.

Zlatan Ibrahimovic y Kylian Mbappé. Foto: AFP

Además, remarcó la superioridad defensiva de la selección española y fue contundente al analizar la actuación albiceleste en la final. "Argentina no hizo ni un solo tiro al arco. La mejor defensa del torneo fue la de España y ganó el equipo que debía ganar. Lo dije antes del Mundial y así fue", concluyó.

La FIFA abrió un expediente disciplinario

Mientras continúan las repercusiones, la FIFA ya puso el foco en lo sucedido una vez finalizado el encuentro. El Comité Disciplinario designó a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar los incidentes registrados en el campo de juego.

De acuerdo con la BBC, tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico argentino podrían recibir sanciones deportivas, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se expone a una multa económica.

Leandro Paredes, jugador, y Roberto Ayala, cuerpo técnico, en la mira de la investigación de FIFA a Argentina en el Mundial 2026. Foto: AFP

Entre los principales apuntados aparecen Leandro Paredes, Nahuel Molina y el ayudante técnico Roberto Ayala, todos involucrados en los altercados posteriores a la final.

El expediente disciplinario también incluye el análisis de la exhibición de una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", mostrada por futbolistas argentinos durante los festejos posteriores al encuentro, un hecho que la FIFA también decidió investigar.

Con información de La Nación/GDA.