Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en España horas después de la clasificación a la final del Mundial 2026

La casa del futbolista Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat (Barcelona, España) sufrió en la madrugada de este miércoles un intento de robo que fue frustrado a tiempo por el personal de seguridad privada de la figura de la selección de España y del Barcelona.

A raíz de este intento de robo con fuerza, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica de Cataluña) abrió una investigación, según informó el diario La Vanguardia y confirmó EFE con fuentes cercanas a la investigación.

Según el citado medio, un vigilante vio en las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas en uno de los muros de la vivienda del futbolista. Al ser sorprendidos, los ladrones huyeron rápidamente del lugar.

Tras estos hechos, que se produjeron hacia las cuatro de la madrugada, el personal de seguridad privada de Lamine Yamal avisó a los Mossos d'Esquadra, la Policía de Cataluña, quienes están a cargo del caso por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El intento de robo se produjo pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia, donde el propio Lamine Yamal fue protagonista al ser titular en la victoria 2-0 que les permitió convertirse en el primer finalista de la presente edición.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que esta madrugada se han producido también otros intentos de robo con fuerza en viviendas ubicadas en la misma zona en la que vive el jugador del Barça, una zona de lujo, por lo que todavía no se puede determinar si los ladrones sabían que se trataba de la casa de Yamal o si los autores de estos robos son los mismos.

Con información de EFE.