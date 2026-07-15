Dónde ver Argentina vs. Inglaterra en vivo por las semifinales del Mundial 2026 hoy miércoles 15 de julio

Inglaterra y Argentina jugarán este miércoles 15 de julio de 2026 a las 16:00 horas por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos.

El cruce tendrá peso de clásico mundialista por el presente de ambos y por sus cruces históricos. El recuerdo más latente es el del mítico encuentro en México 1986, con la victoria Albiceleste por 2-1 con dos de los goles más icónicos de la historia de los mundiales, ambos anotados por Diego Maradona. La historia los volvió a enfrentar en Francia 1998, con victoria argentina por penales, y en Corea-Japón 2002, con triunfo inglés por 1-0.

A esta nueva edición, Inglaterra llegará invicta, con respuestas en partidos abiertos y también en escenarios cerrados, mientras que Argentina sostendrá una campaña perfecta, aunque con pasajes de sufrimiento en cruces que exigieron carácter y profundidad de plantel. La selección inglesa mostrará una producción ofensiva sostenida y una capacidad de reacción que le permitió superar momentos adversos. Del otro lado, el equipo argentino mantendrá la autoridad competitiva que lo caracteriza, con una mezcla de jerarquía, oficio y apariciones individuales decisivas en los tramos calientes del torneo.

Por dónde ver el partido entre Inglaterra y Argentina en vivo hoy 15 de julio

El partido entre Inglaterra y Argentina se podrá ver por DSports en televisión por cable. En streaming, la transmisión estará disponible a través de DGO, y también podrá seguirse por plataformas como Paramount+, DAZN, Disney+ Premium o Flow según la disponibilidad de cada operador.

Para la audiencia en Uruguay, el partido también irá gratis por televisión abierta en Canal 5 y por streaming vía Antel TV.

Exclusivamente para Argentina, el partido se puede ver por Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina y Paramount+.

La selección de Argentina en el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Foto: EFE.

Inglaterra y Argentina llegan a la semifinal con goleadores encendidos

Inglaterra construyó su camino con un 4-2 ante Croacia, un 0-0 frente a Ghana, un 2-0 contra Panamá, un 2-1 ante RD Congo, un 3-2 frente a México y un 2-1 en alargue ante Noruega. Harry Kane y Jude Bellingham aparecerán como sus máximas referencias ofensivas, con seis goles cada uno en el torneo, respaldados por asistencias de Bukayo Saka, Anthony Gordon y Declan Rice en momentos clave.

Harry Kane festeja uno de sus dos goles para Inglaterra ante RD Congo en el Mundial 2026. Foto: AFP

Argentina, por su parte, ganó todos sus partidos: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria, 3-1 a Jordania, 3-2 a Cabo Verde en alargue, 3-2 a Egipto y 3-1 a Suiza también en tiempo suplementario.

Lionel Messi llegará como gran figura y máximo goleador argentino, con ocho tantos, incluidos un triplete ante Argelia y goles decisivos en distintas fases. Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Julián Álvarez también aportaron en una campaña de recursos variados.

Inglaterra es una potencia histórica de la UEFA, campeona del mundo en 1966 y protagonista habitual de las grandes citas, con un ciclo reciente que la devolvió a instancias decisivas de Eurocopas y Mundiales. Argentina, representante de la CONMEBOL, llegará con el peso de una camiseta tricampeona del mundo y con una tradición ganadora reforzada por sus 16 Copas América, un contexto que elevará todavía más la expectativa de la semifinal.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.