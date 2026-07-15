Las ventas del Mundial 2026: de la enorme inversión del Manchester City al fichaje marroquí del Bayern Munich

La atención del mundo del fútbol está puesta en América del Norte a raíz del Mundial 2026. Los mejores exponentes de este deporte han participado en algunos de los 101 encuentros que se llevan disputados.

Más allá de las figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y Lionel Messi, el Mundial es una competencia donde los clubes ponen sus ojos para fichar futbolistas.

Se han dado varios pases y uno de los más resonantes fue el de Ismael Saibari (25). Se trató de una de las figuras de Marruecos al convertir tres goles en cinco partidos. Muchos grandes se interesaron en él, pero finalmente fue Bayern Munich el que logró quedarse con sus servicios al desembolsar cerca de 50 millones de euros al PSV Eindhoven.

Otro que hizo un buen Mundial fue el belga Youri Tielemans, quien pasó al Manchester United tras pagarle 41 millones de euros al Aston Villa.

Entre los cuatro semifinalistas se han dado algunos pases importantes como el de Marc Cucurella. El lateral zurdo, que ha sido uno de los pilares para que España llegara a la final de la Copa del Mundo, se transformó en jugador del Real Madrid luego de que el conjunto Merengue le pagara al Chelsea 55 millones de euros.

Agustín Canobbio y Marc Cucurella en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

En Inglaterra también se dio otra transferencia importante: la de Elliot Anderson (23). El Manchester City le pagó 140 millones de euros al Nottingham Forest para llevárselo.

Francia también tuvo un movimiento destacado en este mercado mundialista: fue el de Ibrahima Konaté al Real Madrid. El zaguero se fue con el pase en su poder del Liverpool al equipo español.