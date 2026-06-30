¡Hasta el relator lo gritó! Bart Verbruggen y la mejor atajada del Mundial 2026 en el Países Bajos-Marruecos

Era un golazo y terminó siendo la mejor atajada del Mundial 2026. Ismael Saibari habilitó a Soufiane Rahimi, el delantero se sacó de arriba a un rival, quedó mano a mano con el arquero Bart Verbruggen y cuando ya se preparaba para gritar el gol del 2-1 de Marruecos ante Países Bajos, el arquero abrió los brazos y las piernas evitando el tanto.

El momento fue clave porque ya se jugaba el tiempo extra en Monterrey, pero también lo fue la jugada en sí porque seguramente quedará en el recuerdo del guardameta que incluso evitó el grito de gol del relator, que ya había comenzado antes de que la pelota toque la red porque realmente parecía imposible que el esférico no toque la red.

¡ATAJADA MILAGROSA DE VERBRUGGEN!



Impresionante jugada de Rahimi, pero el arquero de Países Bajos sacó un pie MILAGROSO y mantiene el empate en el alargue.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PEgKJxzOyQ — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Ya se jugaba el sexto minuto del alargue cuando el delantero del Al Ain quedó de cara al gol, pero el arquero del Brighton le ganó el mano a mano en un partido que a esa altura iba 1-1 por los tantos de Cody Gakpo para los neerlandeses y el empate de Issa Diop sobre el cierre del encuentro para los marroquíes.

De hecho, la atajada fue lo que permitió que el encuentro siguiera empatado y que la definición se fuera a los penales donde, de todas maneras, no le alcanzó a los dirigidos por Ronald Koeman porque los africanos se quedaron con la clasificación.

Sin ir más lejos, el propio Verbruggen —y nuevamente ante Rahimi— protagonizó otra jugada particular en la definición luego de atajar un penal en el que se terminó anotando el gol en contra al meter la pelota con el taco cuando parecía que se quedaba con el esférico.

¡SE LE ESCAPÓ A VERBRUGGEN!



El arquero de Países Bajos adivinó el penal de Rahimi, pero la pelota se le escurrió por debajo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6sBNjE9d4g — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Ahora Marruecos tiene la posibilidad de jugar los octavos de final donde se medirá con Canadá en los octavos de final buscando volver a estar en los cuartos de final como ya consiguió en Qatar 2022 donde incluso entró a las semifinales.