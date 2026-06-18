Dónde ver Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: a qué hora es y por dónde lo transmiten

Escocia y Marruecos jugarán el viernes 19 de junio de 2026 a las 19:00 por el Grupo C del Mundial 2026. El encuentro será en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Estados Unidos, en una cita que puede marcar el rumbo de la zona.

El presente del torneo les da matices distintos: Escocia viene de vencer 1-0 a Haití con gol de John McGinn a los 28 minutos, mientras que Marruecos igualó 1-1 ante Brasil, tras ponerse en ventaja por intermedio de Ismael Saibari, asistido por Brahim Diaz, y sufrir luego el empate de Vinicius Junior. Con ese antecedente, los escoceses buscarán afirmarse tras su estreno victorioso y los africanos intentarán sumar de a tres después de un debut de peso ante uno de los candidatos.

Dónde ver el partido entre Escocia y Marruecos

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, el encuentro podrá seguirse por DSports en televisión para abonados de cable y por DGO en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del certamen, por lo que aparece como otra opción para ver la Copa del Mundo.

Además, el encuentro estará por televisión abierta en Canal 5 y gratis por streaming en Antel TV. Las otras opciones para verlo son Disney+ Premium, Flow, DAZN y AUF.TV.

Jugadores de la selección de Marruecos posando. Foto: Kevin C. Cox/AFP

Cómo llegan Escocia y Marruecos al partido

En el plano de antecedentes, el historial entre estas selecciones registra un solo partido: Marruecos ganó ese cruce. En este Mundial, Escocia ya mostró oficio para competir en partidos cerrados: derrotó a Haití por la mínima, aunque recibió tarjetas amarillas para Aaron Hickey, Findlay Curtis y Kenny McLean. Marruecos, por su parte, sostuvo un duelo exigente ante Brasil, abrió el marcador a los 21 minutos y terminó llevándose un punto de alto valor.

La selección escocesa pertenece al ámbito de la UEFA y arrastra una tradición singular: fue protagonista, junto a Inglaterra, del primer partido internacional de la historia en 1872. Pese a sus nueve presencias mundialistas y cuatro participaciones en la Eurocopa, todavía carga con una cuenta pendiente: superar la fase de grupos en grandes torneos.

John McGinn festeja el gol que le dio el triunfo a Escocia ante Haití en el Mundial 2026. Foto: AFP.

El equipo marroquí llega respaldado por una historia reciente de fuerte impacto, especialmente por lo hecho en 2022, cuando se transformó en el primer representante africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo. Además, suma títulos continentales en la Copa Africana de Naciones, con consagraciones en 1976 y 2025.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.