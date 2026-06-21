Cómo ver Nueva Zelanda vs. Egipto en vivo por el Mundial 2026: hora del partido y por dónde lo pasan

La selección de Nueva Zelanda se enfrentará a Egipto este domingo 21 de junio de 2026, desde las 22:00 de Uruguay, por el Grupo G del Mundial 2026. El partido se disputará en el BC Place, en Vancouver, Canadá, en una cita importante para el futuro inmediato de ambos en la fase de grupos.

El contexto llega apretado: Egipto viene de igualar 1-1 con Bélgica, con gol de Emam Ashour tras asistencia de Mohamed Salah y un tanto en contra de Mohamed Hany que selló el empate. Nueva Zelanda llega tras un 2-2 ante Irán, por lo que los dos seleccionados necesitarán sumar para mejorar su posición en la zona y no quedar condicionados de cara al cierre.

Por dónde se puede ver el partido entre Nueva Zelanda y Egipto

Para quienes busquen dónde ver Nueva Zelanda vs. Egipto desde el territorio uruguayo, el encuentro podrá seguirse por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que también será una opción para ver el cruce en vivo, al igual que Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Nueva Zelanda y Egipto al cruce del Grupo G

Egipto mostró oficio en el empate ante Bélgica: se fue al descanso en ventaja con el gol de Emam Ashour a los 19 minutos, pero terminó cediendo el 1-1 en el complemento por el tanto en contra de Mohamed Hany a los 66. Marwan Attia y Ahmed El Fotouh fueron amonestados, un dato a seguir en la gestión del plantel para esta segunda presentación.

Nueva Zelanda, por su parte, arribará con dos goles acumulados en el certamen después de su empate 2-2 frente a Irán gracias a un doblete de Elijah Just. La igualdad mantiene al equipo del célebre Tim Payne con margen, pero también con la necesidad de transformar ese punto en una plataforma para competir por la clasificación.

Elijah Just, futbolista de Nueva Zelanda, saltando sobre un jugador defensa de Irán durante partido del Mundial 2026. Foto: Jamie Squire/Getty Images

La historia mundialista ubica a Nueva Zelanda como la referencia de Oceanía desde que Australia dejó la OFC, aunque sus participaciones en Copas del Mundo no le permitieron superar la fase de grupos. Egipto, en cambio, llega con el peso de ser una potencia histórica de África, dueño de siete Copas Africanas de Naciones, pero con un recorrido mundialista más acotado y una mejor actuación que se remonta a 1934, cuando alcanzó los octavos de final.

El historial entre ambos marca una ventaja clara para los africanos: en tres enfrentamientos registrados, Egipto ganó dos, Nueva Zelanda no logró victorias y hubo un empate.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.