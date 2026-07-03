A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 y dónde ver el partido por octavos de final

Las selecciones de Canadá y Marruecos jugarán este sábado 4 de julio de 2026 a las 14:00 horas por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.

El equipo norteamericano llega con una campaña de matices, pero con señales de carácter: combinó una goleada contundente, una derrota ajustada y una clasificación resuelta sobre el cierre. El seleccionado africano, en cambio, construyó su recorrido con mayor estabilidad, se mantuvo competitivo ante rivales exigentes y viene de superar una definición de máxima tensión.

El cruce promete un contraste atractivo: Canadá intentará sostener su potencia ofensiva y la presencia de sus delanteros, mientras que Marruecos buscará apoyarse en una estructura que ya mostró recursos para golpear temprano, reaccionar en partidos abiertos y sobrevivir a escenarios de eliminación directa.

Dónde pasan el partido entre Canadá y Marruecos hoy 4 de julio

Para quienes busquen dónde ver el partido entre Canadá y Marruecos, la transmisión por televisión por cable estará disponible a través de DSports. En streaming, el encuentro podrá seguirse por DGO, y según el territorio también podrán aparecer opciones como Paramount+, DAZN o Flow.

Brahim Díaz en el calentamiento de Marruecos antes de medirse ante Escocia por el Mundial 2026. Foto: FRANCK FIFE/AFP fotos.

Cómo llegan Canadá y Marruecos al partido: goles, figuras y recorrido en el torneo

Canadá abrió su recorrido con un 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, pero luego mostró su versión más contundente con el 6-0 frente a Qatar, una goleada marcada por el hat-trick de Jonathan David, los tantos de Cyle Larin y Nathan-Dylan Saliba, y un gol en contra de Mohamed Al-Mannai. Más tarde cayó 2-1 ante Suiza, partido en el que Akinpelu descontó tras los goles de Ruben Vargas y Johan Manzambi, y finalmente eliminó a Sudáfrica por 1-0 con un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo agregado.

En esa campaña, Jonathan David aparece como el máximo goleador canadiense con tres tantos, mientras que Larin y Akinpelu también fueron determinantes en momentos clave.

Canadá no carga con una extensa tradición mundialista, pero este torneo tiene un valor especial para una selección que forma parte de la organización junto a Estados Unidos y México, y que históricamente encontró sus mayores conquistas regionales en 1985 y 2000.

Cyle Larin celebrando su segundo gol con Canadá en el Mundial 2026. Foto: FRAN SANTIAGO/AFP fotos.

Marruecos comenzó con un 1-1 ante Brasil, donde Ismael Saibari abrió el marcador a los 21 minutos tras pase de Brahim Díaz, antes del empate de Vinicius Junior. Después venció 1-0 a Escocia con otro gol tempranero de Saibari, esta vez a los dos minutos.

En su tercer partido superó 4-2 a Haití en un duelo cambiante: empezó con un gol en contra de Yassine Bounou, reaccionó con Achraf Hakimi, Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine, y confirmó su capacidad ofensiva. En la fase siguiente igualó 1-1 con Países Bajos gracias a un tanto agónico de Issa Diop en el minuto 90+1 y avanzó por penales.

El equipo africano llega con Saibari como figura goleadora, además de aportes relevantes de Hakimi, Rahimi, Brahim Díaz, Diop y Chemsdine Talbi. Marruecos tiene una trayectoria mundialista más consolidada: ya fue semifinalista en 2022, un hito para el fútbol africano, y llega respaldado por una estructura competitiva que también se sostiene en sus títulos continentales de 1976 y 2025.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.