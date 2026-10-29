Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay: Cala Bocchino ganó el prólogo y comienza como líder de la general

La argentina Cala Bocchino del equipo Team D'Amico CCN hizo historia: se quedó con el prólogo de la primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay con un tiempo de 01:26,74. De esta forma, Bocchino comienza como líder de la clasificación general.

Detrás de Bocchino quedó la brasileña Tamires Radatz del equipo Avaí F.C.-FME Florianópolis-APGF con un tiempo de 01:27,12 y el podio lo completó la uruguaya Florencia Revetria de Armonía Cycles con un crono de 01:29,52.

Se llevó a cabo el prólogo de la primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay en la Pista de Ciclismo Walter Moyano, en Maldonado. La actividad continúa este viernes con lo que será la primera etapa de la competencia.

Las etapas de la Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay

Previo al comienzo del prologo de la primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay. Foto: @fedciclistauy.

La primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay contará con tres etapas y un prólogo, con jornadas en línea y una contrarreloj individual en los departamentos de Maldonado y Lavalleja.

La Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay continúa este viernes con la primera etapa en línea, desde Maldonado hasta Minas. El pelotón pasará por el entorno de San Carlos y continuará por las rutas 9 y 12, en un trazado de terreno ondulado que incluirá dos premios CIMA antes de la llegada a la capital de Lavalleja.

El sábado, por su parte, tendrá lugar una contrarreloj individual de 7,4 kilómetros en el Salto del Penitente. La prueba comenzará en la zona del parador y finalizará junto al parque, luego de un recorrido serrano con curvas, descensos y sectores técnicos.

Por último, la definición se dará el domingo con una etapa de 97,7 kilómetros entre Minas y Maldonado. El recorrido incluirá el paso por Ramallo, Pan de Azúcar, San Carlos y Punta Ballena, antes de la llegada frente al Edificio Comunal de la Intendencia de Maldonado, donde dará a conocer a la primera campeona de la competencia.

Los equipos participantes

Para esta primera edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina habrán 66 participantes distribuidas en 12 equipos: siete conjuntos uruguayos y cinco elencos internacionales.

Por Uruguay competirán el Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía, Armonía Cycles, Unión Ciclista Maragata, Club Ciclista Minas, Club de Veteranos Matadero Pando, Agrupación de Ciclistas Veteranos de Maldonado y Club Ciclista Cruz del Sur.

Los equipos internacionales que participaran de esta histórica primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay serán Avaí F.C.-FME Florianópolis-APGF, la Selección Nacional de Paraguay, SESI Ciclismo, Team D'Amico CCN y Team Raleigh.

Por dónde se puede ver

Se puede seguir en vivo esta histórica primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay por medio del canal de YouTube de la Federación Ciclista Uruguaya.